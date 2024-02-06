https://sputnik-georgia.ru/20240206/shkolniki-v-gruzii-prodolzhat-izuchat-osnovy-bogosloviya---kandidat-v-ministry-obrazovaniya-286127070.html

Школьники в Грузии продолжат изучать основы богословия – кандидат в министры образования

Школьники в Грузии продолжат изучать основы богословия – кандидат в министры образования

В министерстве обсуждают методику преподавания агиографии, но не планируют исключать изучение дисциплины, заявил Георгий Амилахвари 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T11:50+0400

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грузия

новости

общество

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

гия мургулия

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Школьники в Грузии должны учить агиографию, которая является неотъемлемой частью изучения литературы, считает кандидат на пост министра образования и науки Георгий Амилахвари. Тема стала актуальной после того, как консультант Амилахвари – Гия Мургулия – в беседе с журналистами заявил, что, возможно, в школах страны агиографии будут уделять меньше времени и усилят изучение современной литературы. В грузинском обществе это заявление вызвало неоднозначную реакцию. Агиография – это богословская дисциплина, изучающая жития святых, богословские и историко-церковные аспекты святости.По его словам, в группе стандартов обучения предметам идет дискуссия насчет методики обучения, но в министерстве не думают об исключении агиографии из учебного материала. Школы Грузии ждут перемены – основные новшества>>Амилахвари отметил, что на данный момент в министерстве образования проходит важнейший процесс, который подразумевает обновление стандартов всех предметов. Амилахвари отметил, что все образовательные стандарты будут обновлены в соответствии с международной практикой.Власти Грузии собираются начать работу над новой моделью школьного образования, говорится в правительственной программе, представленной в парламент. Основным новшеством станет изменение перехода от общего образования к высшему. Кроме того, начнется проверка школ на качество образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, гия мургулия