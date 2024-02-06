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https://sputnik-georgia.ru/20240206/shkolniki-v-gruzii-prodolzhat-izuchat-osnovy-bogosloviya---kandidat-v-ministry-obrazovaniya-286127070.html
Школьники в Грузии продолжат изучать основы богословия – кандидат в министры образования
Школьники в Грузии продолжат изучать основы богословия – кандидат в министры образования
В министерстве обсуждают методику преподавания агиографии, но не планируют исключать изучение дисциплины, заявил Георгий Амилахвари 06.02.2024, Sputnik Грузия
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новости
общество
георгий амилахвари
министерство образования и науки грузии
гия мургулия
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Школьники в Грузии должны учить агиографию, которая является неотъемлемой частью изучения литературы, считает кандидат на пост министра образования и науки Георгий Амилахвари. Тема стала актуальной после того, как консультант Амилахвари – Гия Мургулия – в беседе с журналистами заявил, что, возможно, в школах страны агиографии будут уделять меньше времени и усилят изучение современной литературы. В грузинском обществе это заявление вызвало неоднозначную реакцию. Агиография – это богословская дисциплина, изучающая жития святых, богословские и историко-церковные аспекты святости.По его словам, в группе стандартов обучения предметам идет дискуссия насчет методики обучения, но в министерстве не думают об исключении агиографии из учебного материала. Школы Грузии ждут перемены – основные новшества&gt;&gt;Амилахвари отметил, что на данный момент в министерстве образования проходит важнейший процесс, который подразумевает обновление стандартов всех предметов. Амилахвари отметил, что все образовательные стандарты будут обновлены в соответствии с международной практикой.Власти Грузии собираются начать работу над новой моделью школьного образования, говорится в правительственной программе, представленной в парламент. Основным новшеством станет изменение перехода от общего образования к высшему. Кроме того, начнется проверка школ на качество образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, гия мургулия
грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, гия мургулия

Школьники в Грузии продолжат изучать основы богословия – кандидат в министры образования

11:50 06.02.2024 (обновлено: 12:02 06.02.2024)
© photo: Sputnik / StringerПервая тбилисская гимназия
Первая тбилисская гимназия - Sputnik Грузия, 1920, 06.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В министерстве обсуждают методику преподавания агиографии, но не планируют исключать изучение дисциплины, заявил Георгий Амилахвари
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Школьники в Грузии должны учить агиографию, которая является неотъемлемой частью изучения литературы, считает кандидат на пост министра образования и науки Георгий Амилахвари.
Тема стала актуальной после того, как консультант Амилахвари – Гия Мургулия – в беседе с журналистами заявил, что, возможно, в школах страны агиографии будут уделять меньше времени и усилят изучение современной литературы. В грузинском обществе это заявление вызвало неоднозначную реакцию.
Агиография – это богословская дисциплина, изучающая жития святых, богословские и историко-церковные аспекты святости.

"Я думаю, что агиографии должны обучать", – заявил Амилахвари и добавил, что эксперты в интервью делились своим мнением, а в дальнейшем это было неправильно интерпретировано.

По его словам, в группе стандартов обучения предметам идет дискуссия насчет методики обучения, но в министерстве не думают об исключении агиографии из учебного материала.
Школы Грузии ждут перемены – основные новшества>>
Амилахвари отметил, что на данный момент в министерстве образования проходит важнейший процесс, который подразумевает обновление стандартов всех предметов.

"Хорошо, что такая дискуссия была в обществе, и хорошо, что мы узнали мнение общества. Но лично я подтверждаю позицию, что нет, мы не думаем, что агиография в какой-то форме должна быть исключена из учебного материала", – отметил Амилахвари.

Амилахвари отметил, что все образовательные стандарты будут обновлены в соответствии с международной практикой.
Власти Грузии собираются начать работу над новой моделью школьного образования, говорится в правительственной программе, представленной в парламент. Основным новшеством станет изменение перехода от общего образования к высшему. Кроме того, начнется проверка школ на качество образования.
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