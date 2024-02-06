https://sputnik-georgia.ru/20240206/stipendiyu-imeni-legendarnogo-legkoatleta-viktora-saneeva-uchredili-v-gruzii-286121303.html

Стипендию имени легендарного легкоатлета Виктора Санеева учредили в Грузии

Стипендию имени легендарного легкоатлета Виктора Санеева учредили в Грузии

Возраст претендентов не должен превышать возрастной предел, установленный национальными спортивными федерациями Грузии для молодежных команд 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T10:02+0400

2024-02-06T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Правительство Абхазской АР в изгнании учредило стипендию имени легендарного грузинского легкоатлета, трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева для молодых спортсменов, заявили в пресс-службе ведомства. Виктор Санеев – лучший спортсмен Грузии 20 века, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке, трехкратный рекордсмен мира, восьмикратный чемпион Европы. Лауреаты стипендии, а их будет трое, в течение десяти месяцев смогут получать по 200 лари (около 75 долларов США). Стипендия будет присуждаться молодым спортсменам из семей, вынужденно перемещенных из Абхазии граждан, за достижения как в олимпийских, так и не олимпийских видах спорта. По условиям конкурса, возраст участников не должен превышать возрастной предел, установленный национальными спортивными федерациями Грузии для молодежных команд. Желающим принять участие в конкурсе необходимо подать заявку на участие в Министерство образования и культуры АР Абхазия в изгнании в период с 15 февраля по 1 марта этого года (кроме выходных, с 10:00 до 17:00) вместе с приложенной документацией. Памяти Виктора Санеева: три прыжка в вечность… >>К заявлению, которое подадут молодые спортсмены, должны быть приложены сертификаты, дипломы, награды, рекомендация тренера, автобиография/резюме участника, копия удостоверения личности или паспорта. За дополнительной информаций следует обращаться в Министерство образования и культуры Абхазии в изгнании, а также Службу культуры, спорта и молодежной политики Грузии. Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Сухуми. Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке (1968, 1972, 1976), серебряный призер Олимпийских игр 1980. Двукратный чемпион Европы (1969, 1974), восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978). Трижды устанавливал мировой рекорд в тройном прыжке. Скончался Виктор Санеев в Австралии в возрасте 77 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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