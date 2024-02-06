https://sputnik-georgia.ru/20240206/turizm-v-gruzii-v-2023-godu---glavnoe-286175518.html
Туризм в Грузии в 2023 году - главное
Туризм в Грузии в 2023 году - главное
В 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T20:00+0400
2024-02-06T20:00+0400
2024-02-07T22:32+0400
туризм
грузия
экономика
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/19/282644923_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4b1577101833c931dfaaf0bf6643642e.png
Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Иностранцы из России совершили в прошлом году 1,42 миллиона визитов, Турции – 1,4 миллиона, Армении – 965,5 тысячи визитов.Согласно данным Сакстата, иностранцы в 2023 году потратили в Грузии в общей сложности примерно 12,9 миллиарда лари (4,8 миллиарда долларов), что на 20,5% больше, чем за 2022 год. Однако траты на один визит снизились на 8,1% и составили 2 097,4 лари (785 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/19/282644923_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_919f1b65c868d0e72b065bf1580c8fe0.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, грузия, экономика, инфографика, инфографика
туризм, грузия, экономика, инфографика, инфографика
Туризм в Грузии в 2023 году - главное
20:00 06.02.2024 (обновлено: 22:32 07.02.2024)
В 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год
Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Иностранцы из России совершили в прошлом году 1,42 миллиона визитов, Турции – 1,4 миллиона, Армении – 965,5 тысячи визитов.
Согласно данным Сакстата, иностранцы в 2023 году потратили в Грузии в общей сложности примерно 12,9 миллиарда лари (4,8 миллиарда долларов), что на 20,5% больше, чем за 2022 год. Однако траты на один визит снизились на 8,1% и составили 2 097,4 лари (785 долларов).