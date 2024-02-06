https://sputnik-georgia.ru/20240206/turizm-v-gruzii-v-2023-godu---glavnoe-286175518.html

Туризм в Грузии в 2023 году - главное

Туризм в Грузии в 2023 году - главное

В 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год 06.02.2024, Sputnik Грузия

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Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Иностранцы из России совершили в прошлом году 1,42 миллиона визитов, Турции – 1,4 миллиона, Армении – 965,5 тысячи визитов.Согласно данным Сакстата, иностранцы в 2023 году потратили в Грузии в общей сложности примерно 12,9 миллиарда лари (4,8 миллиарда долларов), что на 20,5% больше, чем за 2022 год. Однако траты на один визит снизились на 8,1% и составили 2 097,4 лари (785 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, экономика, инфографика, инфографика