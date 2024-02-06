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У нас нет иллюзий – кандидат на пост министра о состоянии экономики Грузии
У нас нет иллюзий – кандидат на пост министра о состоянии экономики Грузии
Правительство Грузии работает над повышением конкурентоспособности бизнеса, структурными реформами и расширением экспортного потенциала, заявил кандидат на... 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T19:07+0400
2024-02-06T19:07+0400
2024-02-06T19:20+0400
экономика
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. У правительства Грузии нет иллюзии, что экономика страны преодолела все вызовы, заявил кандидат на пост министра экономики Леван Давиташвили. За последние три года экономика Грузии смогла преодолеть шок после пандемии. По предварительной оценке Национальной службы статистики, экономика Грузии в 2023 году выросла на 7% по сравнению с 2022 годом. Таким образом, показатели после рекордных показателей в 2021 и 2022 годах вернулись к однозначной цифре. Уровень безработицы достиг исторического минимума 15,6%. По его словам, правительство Грузии работает над повышением конкурентоспособности бизнеса, структурными реформами и расширением экспортного потенциала для улучшения качественного показателя торговли. Национальный банк Грузии ожидает, что 2024 году экономическая активность нормализуется вокруг своего потенциального уровня, и ВВП страны за год вырастет на 5%. Как растет экономика Грузии: последние данные >>Также на уровне 5% прогнозируют рост экономики Азиатский банк развития и Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, а Всемирный банк ожидает роста экономики страны на уровне 4,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили
экономика, грузия, новости, леван давиташвили
У нас нет иллюзий – кандидат на пост министра о состоянии экономики Грузии
19:07 06.02.2024 (обновлено: 19:20 06.02.2024)
Правительство Грузии работает над повышением конкурентоспособности бизнеса, структурными реформами и расширением экспортного потенциала, заявил кандидат на пост министра
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. У правительства Грузии нет иллюзии, что экономика страны преодолела все вызовы, заявил кандидат на пост министра экономики Леван Давиташвили.
За последние три года экономика Грузии смогла преодолеть шок после пандемии. По предварительной оценке Национальной службы статистики, экономика Грузии в 2023 году выросла на 7% по сравнению с 2022 годом. Таким образом, показатели после рекордных показателей в 2021 и 2022 годах вернулись к однозначной цифре. Уровень безработицы достиг исторического минимума 15,6%.
"Несмотря ни на что, у нас нет иллюзии, что в стране преодолены все вызовы: не решена проблема безработицы и не преодолена бедность", – сказал Давитташвили.
По его словам, правительство Грузии работает над повышением конкурентоспособности бизнеса, структурными реформами и расширением экспортного потенциала для улучшения качественного показателя торговли.
Национальный банк Грузии ожидает, что 2024 году экономическая активность нормализуется вокруг своего потенциального уровня, и ВВП страны за год вырастет на 5%.
Также на уровне 5% прогнозируют рост экономики Азиатский банк развития и Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, а Всемирный банк ожидает роста экономики страны на уровне 4,8%.