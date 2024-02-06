https://sputnik-georgia.ru/20240206/v-gruzii-samyy-nizkoskorostnoy-fiksirovannyy-internet-v-regione-286141160.html
В Грузии самый низкоскоростной фиксированный Интернет в регионе
В Грузии самый низкоскоростной фиксированный Интернет в регионе
По скорости мобильного Интернета Грузия уступает только Азербайджану, но опережает другие соседние страны 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T18:24+0400
2024-02-06T18:24+0400
2024-02-06T18:36+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Скорость фиксированного Интернета в Грузии самая низкая в регионе согласно Глобальному индексу Интернета (Speedtest by Ookla Global Index), сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии. Популярный интернет-сервис Speedtest.net ежемесячно составляет рейтинг скорости подключения к Интернету Speedtest Global Index, в котором содержатся данные по скорости мобильного и фиксированного Интернета. Согласно Индексу, позиция Грузии в 2023 году ухудшилась на два пункта, и со скоростью фиксированного Интернета 26,60 Мбит/с она заняла 129 место из 178 стран. По показателю фиксированного низкоскоростного Интернета Грузия находится в ряду таких стран как: Босния и Герцеговина – 28,03 МБ/с, Индонезия – 27,87 МБ/с, Марокко – 27,59 МБ/с, Бутан – 26,75 МБ/с, Таджикистан – 26,35. МБ/с, Лесото – 25,37 Мбит/с. Согласно исследованию, Сингапур (270,62 Мбит/с), Гонконг (266,63 Мбит/с) и Монако (264,97 Мбит/с) входят в тройку стран с высокими скоростями фиксированного нтернета. По данным на конец 2023 года, средняя скорость загрузки в фиксированном широкополосном Интернете в мире составляет 90,93 Мбит/с, а в Грузии – 26,60 Мбит/с., что вызвано высокой ценой на фиксированный Интернет. Интернет в Грузии недорогой – мобильный оператор не согласен с результатами исследования >>Согласно исследованиям, средняя скорость мобильного Интернета в мире составляет 49,25 МБ/с. Самые высокие скорости мобильного Интернета имеют Объединенные Эмираты (303,21 Мбит/с), Катар (244,44 Мбит/с) и Кувейт (183,83 Мбит/с). Позиция Грузии улучшилась на 6 ступеней по сравнению с 2022 годом, заняв 66 место из 146 стран со скоростью мобильного Интернета 37,78 Мбит/с. По скорости мобильного Интернета Грузия уступает только Азербайджану (59 место, 43,80 Мбит/с), тогда как страна опережает Турцию (69 место — 36,10 Мбит/сек), Армению (92 место — 26,43 Мбит/сек) и Россию (99 место — 24,47 Мбит/сек).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, азербайджан, армения, турция, россия, интернет
грузия, новости, общество, азербайджан, армения, турция, россия, интернет
В Грузии самый низкоскоростной фиксированный Интернет в регионе
18:24 06.02.2024 (обновлено: 18:36 06.02.2024)
По скорости мобильного Интернета Грузия уступает только Азербайджану, но опережает другие соседние страны
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Скорость фиксированного Интернета в Грузии самая низкая в регионе согласно Глобальному индексу Интернета (Speedtest by Ookla Global Index), сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии.
Популярный интернет-сервис Speedtest.net ежемесячно составляет рейтинг скорости подключения к Интернету Speedtest Global Index, в котором содержатся данные по скорости мобильного и фиксированного Интернета. Согласно Индексу, позиция Грузии в 2023 году ухудшилась на два пункта, и со скоростью фиксированного Интернета 26,60 Мбит/с она заняла 129 место из 178 стран.
"По скорости фиксированного Интернета Грузия отстает от России (58 место – 85,15 Мб/с), Армении (96 место – 49,86 Мб/с), Турции (109 место – 39,78 Мб/с) и Азербайджана (115 место – 35,25 Мб/с)", – говорится в сообщении.
По показателю фиксированного низкоскоростного Интернета Грузия находится в ряду таких стран как: Босния и Герцеговина – 28,03 МБ/с, Индонезия – 27,87 МБ/с, Марокко – 27,59 МБ/с, Бутан – 26,75 МБ/с, Таджикистан – 26,35. МБ/с, Лесото – 25,37 Мбит/с.
Согласно исследованию, Сингапур (270,62 Мбит/с), Гонконг (266,63 Мбит/с) и Монако (264,97 Мбит/с) входят в тройку стран с высокими скоростями фиксированного нтернета.
По данным на конец 2023 года, средняя скорость загрузки в фиксированном широкополосном Интернете в мире составляет 90,93 Мбит/с, а в Грузии – 26,60 Мбит/с., что вызвано высокой ценой на фиксированный Интернет.
Согласно исследованиям, средняя скорость мобильного Интернета в мире составляет 49,25 МБ/с. Самые высокие скорости мобильного Интернета имеют Объединенные Эмираты (303,21 Мбит/с), Катар (244,44 Мбит/с) и Кувейт (183,83 Мбит/с).
Позиция Грузии улучшилась на 6 ступеней по сравнению с 2022 годом, заняв 66 место из 146 стран со скоростью мобильного Интернета 37,78 Мбит/с.
По скорости мобильного Интернета Грузия уступает только Азербайджану (59 место, 43,80 Мбит/с), тогда как страна опережает Турцию (69 место — 36,10 Мбит/сек), Армению (92 место — 26,43 Мбит/сек) и Россию (99 место — 24,47 Мбит/сек).