https://sputnik-georgia.ru/20240206/v-gruzii-samyy-nizkoskorostnoy-fiksirovannyy-internet-v-regione-286141160.html

В Грузии самый низкоскоростной фиксированный Интернет в регионе

В Грузии самый низкоскоростной фиксированный Интернет в регионе

По скорости мобильного Интернета Грузия уступает только Азербайджану, но опережает другие соседние страны 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T18:24+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Скорость фиксированного Интернета в Грузии самая низкая в регионе согласно Глобальному индексу Интернета (Speedtest by Ookla Global Index), сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии. Популярный интернет-сервис Speedtest.net ежемесячно составляет рейтинг скорости подключения к Интернету Speedtest Global Index, в котором содержатся данные по скорости мобильного и фиксированного Интернета. Согласно Индексу, позиция Грузии в 2023 году ухудшилась на два пункта, и со скоростью фиксированного Интернета 26,60 Мбит/с она заняла 129 место из 178 стран. По показателю фиксированного низкоскоростного Интернета Грузия находится в ряду таких стран как: Босния и Герцеговина – 28,03 МБ/с, Индонезия – 27,87 МБ/с, Марокко – 27,59 МБ/с, Бутан – 26,75 МБ/с, Таджикистан – 26,35. МБ/с, Лесото – 25,37 Мбит/с. Согласно исследованию, Сингапур (270,62 Мбит/с), Гонконг (266,63 Мбит/с) и Монако (264,97 Мбит/с) входят в тройку стран с высокими скоростями фиксированного нтернета. По данным на конец 2023 года, средняя скорость загрузки в фиксированном широкополосном Интернете в мире составляет 90,93 Мбит/с, а в Грузии – 26,60 Мбит/с., что вызвано высокой ценой на фиксированный Интернет. Интернет в Грузии недорогой – мобильный оператор не согласен с результатами исследования >>Согласно исследованиям, средняя скорость мобильного Интернета в мире составляет 49,25 МБ/с. Самые высокие скорости мобильного Интернета имеют Объединенные Эмираты (303,21 Мбит/с), Катар (244,44 Мбит/с) и Кувейт (183,83 Мбит/с). Позиция Грузии улучшилась на 6 ступеней по сравнению с 2022 годом, заняв 66 место из 146 стран со скоростью мобильного Интернета 37,78 Мбит/с. По скорости мобильного Интернета Грузия уступает только Азербайджану (59 место, 43,80 Мбит/с), тогда как страна опережает Турцию (69 место — 36,10 Мбит/сек), Армению (92 место — 26,43 Мбит/сек) и Россию (99 место — 24,47 Мбит/сек).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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