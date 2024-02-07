https://sputnik-georgia.ru/20240207/etap-kubka-mira-po-fekhtovaniyu-na-dnyakh-startuet-v-tbilisi-286149581.html
Этап кубка мира по фехтованию на днях стартует в Тбилиси
Этап кубка мира по фехтованию на днях стартует в Тбилиси
На этапе Кубка мира в Тбилиси выступят 16 грузинских фехтовальщиков 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T10:02+0400
2024-02-07T10:02+0400
2024-02-07T10:35+0400
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сандро базадзе
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Тбилиси с 9 по 11 февраля примет этап Кубка мира среди фехтовальщиков, сообщает Федерация фехтования Грузии. Федерация полностью использовала лимит количества участников, разрешенный для хозяев турнира, и на этапе Кубка мира в Тбилиси выступят 16 грузинских фехтовальщиков. Международный турнир пройдет с старом Дворце спорта. Грузинский саблист стал победителем клубного чемпионата Франции второй год подряд >>Вместе с фехтовальщиком номер один в мире Сандро Базадзе грузинские болельщики увидят уже опытных членов команды, а также талантливых начинающих спортсменов. В субботу, 10 февраля, Сандро Базадзе начнет выступать непосредственно в основной сетке, а Бека Базадзе, Вахтанг Арчвадзе, Гога Какауридзе, Николоз Чеишвили, Лаша Кучухидзе, Михаил Алфаидзе, Лука Ломинадзе, Александр Хорхомелидзе, Давид Таварткиладзе, Александр Таварткиладзе, Георгий Урушадзе, Александр Схиладзе, Давид Джимшелеишвили, Темо Алистрахови и Мераб Лежава с группового этапа. Ранее, в ноябре 2023 года, на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE), проходившем в Шарм-эль-Шейхе, было официально объявлено, что Тбилиси примет чемпионат мира по фехтованию 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, сандро базадзе, тбилиси
Этап кубка мира по фехтованию на днях стартует в Тбилиси
10:02 07.02.2024 (обновлено: 10:35 07.02.2024)
На этапе Кубка мира в Тбилиси выступят 16 грузинских фехтовальщиков
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Тбилиси с 9 по 11 февраля примет этап Кубка мира среди фехтовальщиков, сообщает Федерация фехтования Грузии.
Федерация полностью использовала лимит количества участников, разрешенный для хозяев турнира, и на этапе Кубка мира в Тбилиси выступят 16 грузинских фехтовальщиков.
Международный турнир пройдет с старом Дворце спорта.
Вместе с фехтовальщиком номер один в мире Сандро Базадзе грузинские болельщики увидят уже опытных членов команды, а также талантливых начинающих спортсменов.
В субботу, 10 февраля, Сандро Базадзе начнет выступать непосредственно в основной сетке, а Бека Базадзе, Вахтанг Арчвадзе, Гога Какауридзе, Николоз Чеишвили, Лаша Кучухидзе, Михаил Алфаидзе, Лука Ломинадзе, Александр Хорхомелидзе, Давид Таварткиладзе, Александр Таварткиладзе, Георгий Урушадзе, Александр Схиладзе, Давид Джимшелеишвили, Темо Алистрахови и Мераб Лежава с группового этапа.
Ранее, в ноябре 2023 года, на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE), проходившем в Шарм-эль-Шейхе, было официально объявлено, что Тбилиси примет чемпионат мира по фехтованию 2025 года.