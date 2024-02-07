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Грузия на четвертом месте в мире по площади виноградников на одного человека
Грузия на четвертом месте в мире по площади виноградников на одного человека
На 100 человек населения в Грузии приходится 1,32 га виноградников 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T09:41+0400
2024-02-07T09:41+0400
2024-02-07T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузия занимает четвертое место по площади виноградников среди 47 стран в рейтинге Американской ассоциации винных экономистов (AAWE). Согласно данным Ассоциации за 2021 год, на 100 человек населения в Грузии приходится 1,32 га виноградников, то есть 132 кв. м на душу населения. Первое место по площади виноградников в рейтинге заняла Молдова с 4 гектарами. На втором месте – Испания с более чем 2 гектарами. Замыкает тройку лидеров Португалия с 1,89 гектарами на 100 человек населения. Ртвели 2023 в Грузии подходит к завершению – сколько заработали фермеры? >>На пятом месте расположилась Испания, где на душу населения приходится 121 кв. м, или 1,21 гектара. Традиция виноделия в Грузии Традиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, оно занимает особое место не только в экономике, но и в грузинской культуре. В народном творчестве, в памятниках духовной и материальной культуры часто можно встретить воспевание или изображение виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список памятников мирового культурного наследия. А в 2017 году в Центре винной цивилизации во французском городе Бордо Грузия официально была признана родиной вина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, вино и виноделие грузии, виноградники
грузия, новости, общество, вино и виноделие грузии, виноградники
Грузия на четвертом месте в мире по площади виноградников на одного человека
На 100 человек населения в Грузии приходится 1,32 га виноградников
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузия занимает четвертое место по площади виноградников среди 47 стран в рейтинге Американской ассоциации винных экономистов (AAWE).
Согласно данным Ассоциации за 2021 год, на 100 человек населения в Грузии приходится 1,32 га виноградников, то есть 132 кв. м на душу населения.
Первое место по площади виноградников в рейтинге заняла Молдова с 4 гектарами. На втором месте – Испания с более чем 2 гектарами. Замыкает тройку лидеров Португалия с 1,89 гектарами на 100 человек населения.
На пятом месте расположилась Испания, где на душу населения приходится 121 кв. м, или 1,21 гектара.
Традиция виноделия в Грузии
Традиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, оно занимает особое место не только в экономике, но и в грузинской культуре. В народном творчестве, в памятниках духовной и материальной культуры часто можно встретить воспевание или изображение виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинские корни.
В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список памятников мирового культурного наследия.
А в 2017 году в Центре винной цивилизации во французском городе Бордо Грузия официально была признана родиной вина.