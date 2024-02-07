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Грузия заинтересована в сохранении формата Женевских переговоров – МИД
Грузия заинтересована в сохранении формата Женевских переговоров – МИД
Оппозиционный депутат предложил создать альтернативный формат Женевским переговорам при участии Китая 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T18:27+0400
2024-02-07T18:27+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузия заинтересована в сохранении формата Женевских переговоров, как минимум для решения гуманитарных вопросов, заявил кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. На заседании комитетов парламента депутат от политической группы "Европейские социалистов" Фридон Инджия предложил создать альтернативный формат Женевским переговорам – единственному формату политического диалога Грузии с Россией, при участии Китая, так как за 15 лет, по его словам, не достигнуто никакого прогресса.Формат Женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией.Оппозиционный депутат предложил властям Грузии создать альтернативу Женевским переговорам>>Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в формате пражского диалога спецпредставителей и Женевских переговоров.Что касается отношения Китая и Грузии, то 31 июля 2023 года страны опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональный и культурный, а также международный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, китай, сша, москва, илья дарчиашвили, фридон инджия, обсе, оон, женевские переговоры, грузино-российские отношения, россия
Грузия заинтересована в сохранении формата Женевских переговоров – МИД
18:27 07.02.2024 (обновлено: 18:33 07.02.2024)
Оппозиционный депутат предложил создать альтернативный формат Женевским переговорам при участии Китая
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузия заинтересована в сохранении формата Женевских переговоров, как минимум для решения гуманитарных вопросов, заявил кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
На заседании комитетов парламента депутат от политической группы "Европейские социалистов" Фридон Инджия предложил создать альтернативный формат Женевским переговорам – единственному формату политического диалога Грузии с Россией, при участии Китая, так как за 15 лет, по его словам, не достигнуто никакого прогресса.
"Этот формат (Женевских переговоров – ред), единственный формат на котором представлен наш северный сосед (Россия), и это формат с нашими партнерами, которые принимают участие в нем. Эту платформу на сегодняшний день необходимо сохранить, так как наша главная цель, как минимум решить гуманитарные вопросы в рамках этого диалога", - сказал Дарчиашвили.
Формат Женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в формате пражского диалога спецпредставителей и Женевских переговоров.
Что касается отношения Китая и Грузии, то 31 июля 2023 года страны опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональный и культурный, а также международный.