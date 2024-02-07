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Грузия заинтересована в сохранении формата Женевских переговоров – МИД

Грузия заинтересована в сохранении формата Женевских переговоров – МИД

Оппозиционный депутат предложил создать альтернативный формат Женевским переговорам при участии Китая 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T18:27+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузия заинтересована в сохранении формата Женевских переговоров, как минимум для решения гуманитарных вопросов, заявил кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. На заседании комитетов парламента депутат от политической группы "Европейские социалистов" Фридон Инджия предложил создать альтернативный формат Женевским переговорам – единственному формату политического диалога Грузии с Россией, при участии Китая, так как за 15 лет, по его словам, не достигнуто никакого прогресса.Формат Женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией.Оппозиционный депутат предложил властям Грузии создать альтернативу Женевским переговорам>>Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в формате пражского диалога спецпредставителей и Женевских переговоров.Что касается отношения Китая и Грузии, то 31 июля 2023 года страны опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональный и культурный, а также международный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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