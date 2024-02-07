https://sputnik-georgia.ru/20240207/lyudi-zrya-nadeyutsya-na-prezidenta-gruzii--lider-oppozitsionnoy-partii-286165878.html

Люди зря надеются на президента Грузии – лидер оппозиционной партии

Люди зря надеются на президента Грузии – лидер оппозиционной партии

По его словам, оппозицию, которая желает увидеть Зурабишвили в качестве союзника, ждет разочарование 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T21:05+0400

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грузия

политика

новости

саломе зурабишвили

яго хвичия

новый политический центр – гирчи

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Люди зря надеются на новую платформу президента Грузии Саломе Зурабишвили, так как она выполняет задания правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил депутат от оппозиционной партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия. Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ. По его словам, оппозицию, которая желает увидеть Зурабишвили в качестве союзника, ждет разочарование. Между тем, готовность к сотрудничеству с президентом уже выразила часть оппозиции, в том числе "Нацдвижение".Попытка возглавить политическое движение – депутат об инициативе президента Грузии>> Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , яго хвичия, новый политический центр – гирчи, грузинская мечта - демократическая грузия