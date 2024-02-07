https://sputnik-georgia.ru/20240207/pravitelstvo-gruzii-obespechit-dostoynoe-provedenie-vyborov--kandidat-v-premery-286173418.html
Правительство Грузии обеспечит достойное проведение выборов – кандидат в премьеры
Правительство Грузии обеспечит достойное проведение выборов – кандидат в премьеры
Парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования, предполагающей автоматическое считывание бюллетеней и подсчет голосов 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T22:46+0400
2024-02-07T22:46+0400
2024-02-07T22:46+0400
политика
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новости
ираклий кобахидзе
бдипч/обсе
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Правительство Грузии создаст все условия для того, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе. Парламентские выборы пройдут 26 октября 2024 года. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям, полностью по пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5% и определят, кто из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года.По его словам, новая система голосования решит множество проблем, связанных с процедурой голосования и подсчетом голосов. Надлежащее проведение парламентских выборов является одним из условий дальнейшего продвижения Грузии на пути в ЕС. Грузия пригласит миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за парламентскими выборами>>За выборами будут наблюдать как местные, так и международные наблюдатели. В том числе запланирована отправка миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, ЕС и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, бдипч/обсе, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, бдипч/обсе, парламентские выборы в грузии 2024
Правительство Грузии обеспечит достойное проведение выборов – кандидат в премьеры
Парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования, предполагающей автоматическое считывание бюллетеней и подсчет голосов
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Правительство Грузии создаст все условия для того, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе.
Парламентские выборы пройдут 26 октября 2024 года. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям, полностью по пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5% и определят, кто из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года.
"С нашей стороны всячески будут обеспечиваться условия, чтобы выборы прошли в надлежащей, спокойной обстановке", – сказал Кобахидзе.
По его словам, новая система голосования решит множество проблем, связанных с процедурой голосования и подсчетом голосов.
"Как вы знаете, законодательство значительно изменилось за последние годы. В том числе впервые в истории выборы пройдут по электронной системе, и 91% избирателей проголосует при помощи электронных аппаратов, а также пройдут регистрацию при помощи электронных аппаратов, что, естественно, повлечет серьезный прогресс с точки зрения надлежащего и спокойного проведения выборов", – сказал Кобахидзе.
Надлежащее проведение парламентских выборов является одним из условий дальнейшего продвижения Грузии на пути в ЕС.
За выборами будут наблюдать как местные, так и международные наблюдатели. В том числе запланирована отправка миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, ЕС и США.