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https://sputnik-georgia.ru/20240207/pravitelstvo-gruzii-obespechit-dostoynoe-provedenie-vyborov--kandidat-v-premery-286173418.html
Правительство Грузии обеспечит достойное проведение выборов – кандидат в премьеры
Правительство Грузии обеспечит достойное проведение выборов – кандидат в премьеры
Парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования, предполагающей автоматическое считывание бюллетеней и подсчет голосов 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T22:46+0400
2024-02-07T22:46+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
бдипч/обсе
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Правительство Грузии создаст все условия для того, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе. Парламентские выборы пройдут 26 октября 2024 года. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям, полностью по пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5% и определят, кто из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года.По его словам, новая система голосования решит множество проблем, связанных с процедурой голосования и подсчетом голосов. Надлежащее проведение парламентских выборов является одним из условий дальнейшего продвижения Грузии на пути в ЕС. Грузия пригласит миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за парламентскими выборами&gt;&gt;За выборами будут наблюдать как местные, так и международные наблюдатели. В том числе запланирована отправка миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, ЕС и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, бдипч/обсе, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, бдипч/обсе, парламентские выборы в грузии 2024

Правительство Грузии обеспечит достойное проведение выборов – кандидат в премьеры

22:46 07.02.2024
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования, предполагающей автоматическое считывание бюллетеней и подсчет голосов
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Правительство Грузии создаст все условия для того, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе.
Парламентские выборы пройдут 26 октября 2024 года. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям, полностью по пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5% и определят, кто из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года.

"С нашей стороны всячески будут обеспечиваться условия, чтобы выборы прошли в надлежащей, спокойной обстановке", – сказал Кобахидзе.

По его словам, новая система голосования решит множество проблем, связанных с процедурой голосования и подсчетом голосов.

"Как вы знаете, законодательство значительно изменилось за последние годы. В том числе впервые в истории выборы пройдут по электронной системе, и 91% избирателей проголосует при помощи электронных аппаратов, а также пройдут регистрацию при помощи электронных аппаратов, что, естественно, повлечет серьезный прогресс с точки зрения надлежащего и спокойного проведения выборов", – сказал Кобахидзе.

Надлежащее проведение парламентских выборов является одним из условий дальнейшего продвижения Грузии на пути в ЕС.
Грузия пригласит миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за парламентскими выборами>>
За выборами будут наблюдать как местные, так и международные наблюдатели. В том числе запланирована отправка миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, ЕС и США.
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