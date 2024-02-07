https://sputnik-georgia.ru/20240207/puskayut-pyl-v-glaza--ekspert-o-sozdanii--tretey-sily-v-gruzii-286159440.html
Пускают пыль в глаза – эксперт о создании "третей силы" в Грузии
Пускают пыль в глаза – эксперт о создании "третей силы" в Грузии
Однако, по словам эксперта, грузинский народ очень хорошо знает, кто и что из себя представляет 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T14:33+0400
2024-02-07T14:33+0400
2024-02-07T15:01+0400
грузия
политика
новости
тбилиси
ника гварамия
саломе зурабишвили
леван хабеишвили
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. В Грузии активно идет процесс создания так называемой третьей силы, а народу пытаются пустить пыль в глаза и убедить в том, что они не имеют никакого отношения к крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", написал эксперт Леван Николаишвили на своей странице в соцсети. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ. Готовность к сотрудничеству уже выразила часть оппозиции, в том числе "Нацдвижение". Поэтому, по мнению эксперта, хозяева решили искусственно распустить эту партию и назначили председателем Левана Хабеишвили, что также способствовало оттоку людей из партии. Параллельно активно идет процесс создания "третьей силы". По мнению эксперта, хозяева делают ставку на такие оппозиционные партии, как "Лело для Грузии", партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Гирчи – больше свободы", а также на основателя и экс-гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия. Еще в конце 2023 года Гварамия заявил, что ведет переговоры о создании новой политической платформы вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия, а также с партиями "Гирчи – больше свободы" и "Дроа". Эти партии лидеры "Грузинской мечты" называют коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией"."Очередная люстрация" – депутат о призыве президента Грузии к оппозиции>>"Это те люди, на которых хозяева сделали расчет, и они пытаются пустить пыль в глаза людям и сказать им, что эта агентура не имеет никакого отношения к "Нацдвижению". В этой фарисейской игре каждому дали свою роль, но поставили одну цель – как-то отмежеваться от "нацев", – отметил Николаишвили. Однако, по словам эксперта, грузинский народ очень хорошо знает, кто и что из себя представляет. В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, ника гварамия, саломе зурабишвили , леван хабеишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, тбилиси, ника гварамия, саломе зурабишвили , леван хабеишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Пускают пыль в глаза – эксперт о создании "третей силы" в Грузии
14:33 07.02.2024 (обновлено: 15:01 07.02.2024)
Однако, по словам эксперта, грузинский народ очень хорошо знает, кто и что из себя представляет
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. В Грузии активно идет процесс создания так называемой третьей силы, а народу пытаются пустить пыль в глаза и убедить в том, что они не имеют никакого отношения к крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", написал эксперт Леван Николаишвили на своей странице в соцсети.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ. Готовность к сотрудничеству уже выразила часть оппозиции, в том числе "Нацдвижение".
"Грузинская радикальная оппозиция, которая в основном укомплектована из иностранных агентов, находится в сложном положении. Их хозяева также находятся в сложном положении, потому что они уже махнули рукой на "Нацдвижение". Они знают, что грузинский народ не вернет к власти "Нацдвижение", отягощенное тяжким криминальным прошлым и "запятнанное" кровью", – написал Николеишвили.
Поэтому, по мнению эксперта, хозяева решили искусственно распустить эту партию и назначили председателем Левана Хабеишвили, что также способствовало оттоку людей из партии.
Параллельно активно идет процесс создания "третьей силы". По мнению эксперта, хозяева делают ставку на такие оппозиционные партии, как "Лело для Грузии", партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Гирчи – больше свободы", а также на основателя и экс-гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия.
Еще в конце 2023 года Гварамия заявил, что ведет переговоры о создании новой политической платформы вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия, а также с партиями "Гирчи – больше свободы" и "Дроа". Эти партии лидеры "Грузинской мечты" называют коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".
"Это те люди, на которых хозяева сделали расчет, и они пытаются пустить пыль в глаза людям и сказать им, что эта агентура не имеет никакого отношения к "Нацдвижению". В этой фарисейской игре каждому дали свою роль, но поставили одну цель – как-то отмежеваться от "нацев", – отметил Николаишвили.
Однако, по словам эксперта, грузинский народ очень хорошо знает, кто и что из себя представляет.
"Попытки агентуры их хозяев принимают комическое лицо... Очевидно, что их формальное отмежевание смешит людей", – заключил эксперт.
В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".