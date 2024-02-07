https://sputnik-georgia.ru/20240207/skandal-s-ikonoy-v-gruzii-oskvernivshaya-ikonu-grazhdanskaya-aktivistka-vyshla-na-svobodu-286161952.html

Скандал с иконой в Грузии: осквернившая икону гражданская активистка вышла на свободу

Скандал с иконой в Грузии: осквернившая икону гражданская активистка вышла на свободу

Скандал с Перадзе выявил проблему наказания за осквернение религиозных сооружений 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T16:24+0400

2024-02-07T16:24+0400

2024-02-07T16:05+0400

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ирма инашвили

консервативное движение

европейский суд по правам человека

патриархия грузии

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Активистка Ната Перадзе, привлеченная к административной ответственности за обливание краской иконы святой Матроны Московской в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба), вышла на свободу. Суд установил, что Перадзе 9 января 2024 года облила краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых был изображен советский вождь Иосиф Сталин, и 2 февраля в качестве наказания назначил ей административное заключение на пять суток. Перадзе была арестована дома в тот же день. Скандал с осуждением Перадзе выявил проблему наказания за осквернение религиозных сооружений. В правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что работают над новой инициативой по ужесточению наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики. Это коснется как христианско-православных, так и других религиозных сооружений. Депутаты уже изучают международную и европейскую законодательную практику и принципы Европейского суда по правам человека в связи с данным вопросом. Скандал с иконой Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Тайны скандально известной иконы в Грузии: образ Сталина – только начало>>Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе признала. В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Лидер "Грузинской мечты" рассказал, почему "радикалы" атакуют церковь>>Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию. Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, ввиду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. В Патриархии решили переписать этот эпизод и поручили сделать жертвователям иконы. В ответ на это лидер оппозиционной партии Ирма Инашвили заявила, что икона будет переписана прямо в соборе. При этом она затруднилась назвать сроки, когда икона будет приведена в соответствие канонам иконописи. В субботу, 13 января, несколько десятков тысяч жителей Грузии собрались на акции около здания парламента в центре Тбилиси против осквернения иконы святой Матроны Московской. Акцию организовала ультраправая партия "Консервативное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, ната перадзе, иосиф сталин, ирма инашвили, консервативное движение, европейский суд по правам человека, патриархия грузии