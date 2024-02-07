https://sputnik-georgia.ru/20240207/skandal-s-ikonoy-v-gruzii-oskvernivshaya-ikonu-grazhdanskaya-aktivistka-vyshla-na-svobodu-286161952.html
Скандал с иконой в Грузии: осквернившая икону гражданская активистка вышла на свободу
Скандал с иконой в Грузии: осквернившая икону гражданская активистка вышла на свободу
Скандал с Перадзе выявил проблему наказания за осквернение религиозных сооружений 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T16:24+0400
2024-02-07T16:24+0400
2024-02-07T16:05+0400
грузия
новости
тбилиси
ната перадзе
иосиф сталин
ирма инашвили
консервативное движение
европейский суд по правам человека
патриархия грузии
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Активистка Ната Перадзе, привлеченная к административной ответственности за обливание краской иконы святой Матроны Московской в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба), вышла на свободу. Суд установил, что Перадзе 9 января 2024 года облила краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых был изображен советский вождь Иосиф Сталин, и 2 февраля в качестве наказания назначил ей административное заключение на пять суток. Перадзе была арестована дома в тот же день. Скандал с осуждением Перадзе выявил проблему наказания за осквернение религиозных сооружений. В правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что работают над новой инициативой по ужесточению наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики. Это коснется как христианско-православных, так и других религиозных сооружений. Депутаты уже изучают международную и европейскую законодательную практику и принципы Европейского суда по правам человека в связи с данным вопросом. Скандал с иконой Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Тайны скандально известной иконы в Грузии: образ Сталина – только начало>>Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе признала. В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Лидер "Грузинской мечты" рассказал, почему "радикалы" атакуют церковь>>Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию. Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, ввиду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. В Патриархии решили переписать этот эпизод и поручили сделать жертвователям иконы. В ответ на это лидер оппозиционной партии Ирма Инашвили заявила, что икона будет переписана прямо в соборе. При этом она затруднилась назвать сроки, когда икона будет приведена в соответствие канонам иконописи. В субботу, 13 января, несколько десятков тысяч жителей Грузии собрались на акции около здания парламента в центре Тбилиси против осквернения иконы святой Матроны Московской. Акцию организовала ультраправая партия "Консервативное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, ната перадзе, иосиф сталин, ирма инашвили, консервативное движение, европейский суд по правам человека, патриархия грузии
грузия, новости, тбилиси, ната перадзе, иосиф сталин, ирма инашвили, консервативное движение, европейский суд по правам человека, патриархия грузии
Скандал с иконой в Грузии: осквернившая икону гражданская активистка вышла на свободу
Скандал с Перадзе выявил проблему наказания за осквернение религиозных сооружений
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Активистка Ната Перадзе, привлеченная к административной ответственности за обливание краской иконы святой Матроны Московской в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба), вышла на свободу.
Суд установил, что Перадзе 9 января 2024 года облила краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых был изображен советский вождь Иосиф Сталин, и 2 февраля в качестве наказания назначил ей административное заключение на пять суток. Перадзе была арестована дома в тот же день.
Скандал с осуждением Перадзе выявил проблему наказания за осквернение религиозных сооружений. В правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что работают над новой инициативой по ужесточению наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики. Это коснется как христианско-православных, так и других религиозных сооружений.
Депутаты уже изучают международную и европейскую законодательную практику и принципы Европейского суда по правам человека в связи с данным вопросом.
Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы.
Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь.
Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом.
Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты.
Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе признала.
В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было.
Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии.
Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию.
Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются.
Тем не менее, ввиду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. В Патриархии решили переписать этот эпизод и поручили сделать жертвователям иконы.
В ответ на это лидер оппозиционной партии Ирма Инашвили заявила, что икона будет переписана прямо в соборе. При этом она затруднилась назвать сроки, когда икона будет приведена в соответствие канонам иконописи.
В субботу, 13 января, несколько десятков тысяч жителей Грузии собрались на акции около здания парламента в центре Тбилиси против осквернения иконы святой Матроны Московской. Акцию организовала ультраправая партия "Консервативное движение".