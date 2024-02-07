https://sputnik-georgia.ru/20240207/skolko-vlasti-gruzii-vlozhat-na-reklamu-gruzinskoy-produktsii-za-rubezhom-286149882.html

Сколько власти Грузии вложат на рекламу грузинской продукции за рубежом

Сколько власти Грузии вложат на рекламу грузинской продукции за рубежом

С каждым годом Грузия увеличивает финансирование для продвижения грузинской продукции на приоритетных рынках 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T09:01+0400

2024-02-07T09:01+0400

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отар шамугия

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Правительство Грузии потратит на продвижение грузинской продукции в 2024 году 19 миллионов лари, заявил кандидат на пост министра сельского хозяйства Отар Шамугия. Экспорт из Грузии в 2023 году составил около 6,1 миллиарда долларов, что на 9,1% больше, чем в январе-декабре 2022 года. Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства и т. д. При этом кандитат на пост главы Минсельхоза отметил, что в результате целенаправленной политики, проводимой государством в сфере виноградарства и виноделия, отрасль развивается, доходы от экспорта увеличиваются. "В прошлом году был организован сбор урожая. Переработано до 221 тысячи тонн винограда. Доходы фермеров от продажи винограда составили более 300 миллионов лари. Мы продолжим поддерживать отрасль", – сказал Шамугия. Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году >>По его словам, наряду с поддержкой отрасли, Минсельхоз уже начал обязательную сертификацию продукции, предназначенной для реализации на внутреннем рынке. Также правительство завершило кадастровую программу виноградников, в рамках которой описана территория площадью 48,7 тысячи гектаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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