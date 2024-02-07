https://sputnik-georgia.ru/20240207/smertonosnyy-opolzen-na-zapade-gruzii---chislo-pogibshikh-vozroslo-do-shesti-286167727.html

Смертоносный оползень на западе Грузии – число погибших возросло до шести

Смертоносный оползень на западе Грузии – число погибших возросло до шести

Спасатели продолжают поиск еще троих пропавших после схода оползня 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T17:55+0400

2024-02-07T17:55+0400

2024-02-07T18:06+0400

грузия

происшествия

новости

национальное агентство окружающей среды

тбилиси

имерети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/07/286165701_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4e4b03119ff64894854fa4406cdb6b70.jpg

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Тело шестого человека, ставшего жертвой оползня, найдено в селе Нергеети Багдатского района (регион Имерети), сообщает телекомпания "ТВ Пирвели". Оползень, сошедший вследствие обильных осадков, полностью разрушил четыре дома и перекрыл центральную автодорогу на правом склоне ущелья реки Ханисцкали. В домах во время стихийного бедствия находились десять человек. Одного удалось спасти, шестеро погибли, а троих все еще ищут.Тело шестого погибшего найдено в русле реки Ханисцкали. По словам геологов, здесь никогда не было оползневых процессов и население также никогда не обращалось к ним с подобными проблемами. В поисках участвуют более 200 пожарных-спасателей, группа кинологов, мобилизована техника, дроны. Работы, предположительно, завершатся к концу дня. Как сообщили в Национальном агентстве окружающей среды Грузии, оползневые процессы сформировались и активизировались на правом склоне ущелья реки Ханисцкали в селе Нергеети 7 февраля.Смертоносный оползень на западе Грузии - причины и масштаб стихийного бедствия>>Зарождение-активизация оползневых процессов, наряду со сложными тектоническими и морфологическими условиями, в основном было связано с обильными атмосферными осадками, выпавшими с 5 по 7 февраля.По данным метеостанций в Кутаиси, Зестафони и Дими, количество атмосферных осадков составило 80-100 мм. Это 50-80% климатической нормы за февраль.Оползень развился в нижней части склона, на очень крутой наклонной поверхности (60-650 метров), в сильно истощенных туфопесчаниках, туфах и аргиллитах, образующих склон.Высота оползня – 30 метров, ширина в верхней части – 20-25 метров, а в нижней – 90-100 метров. Объем сошедшей оползневой массы – около 150 тысяч кубометров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, имерети