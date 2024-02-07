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Смертоносный оползень на западе Грузии – число погибших возросло до восьми

Смертоносный оползень на западе Грузии – число погибших возросло до восьми

Спасатели продолжают поиск еще одного пропавшего после схода оползня 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T21:34+0400

2024-02-07T21:34+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Тела еще двух погибших, ставших жертвами оползня, найдены в селе Нергеети Багдатского района (регион Имерети), сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".Оползень, сошедший вследствие обильных осадков, полностью разрушил четыре дома и перекрыл центральную автодорогу на правом склоне ущелья реки Ханисцкали. В домах во время стихийного бедствия находились десять человек. Одного удалось спасти, восемь человек погибли, а одного все еще ищут.По словам геологов, здесь никогда не было оползневых процессов и население также никогда не обращалось к ним с подобными проблемами.В поисках участвуют более 200 пожарных-спасателей, группа кинологов, мобилизована техника, дроны. Работы, предположительно, завершатся к концу дня.Как сообщили в Национальном агентстве окружающей среды Грузии, оползневые процессы сформировались и активизировались на правом склоне ущелья реки Ханисцкали в селе Нергеети 7 февраля.Смертоносный оползень на западе Грузии - причины и масштаб стихийного бедствия>>Зарождение-активизация оползневых процессов, наряду со сложными тектоническими и морфологическими условиями, в основном было связано с обильными атмосферными осадками, выпавшими с 5 по 7 февраля.По данным метеостанций в Кутаиси, Зестафони и Дими, количество атмосферных осадков составило 80-100 мм. Это 50-80% климатической нормы за февраль.Оползень развился в нижней части склона, на очень крутой наклонной поверхности (60-650 метров), в сильно истощенных туфопесчаниках, туфах и аргиллитах, образующих склон.Высота оползня – 30 метров, ширина в верхней части – 20-25 метров, а в нижней – 90-100 метров. Объем сошедшей оползневой массы – около 150 тысяч кубометров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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