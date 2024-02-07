https://sputnik-georgia.ru/20240207/u-prezidenta-gruzii-nichego-ne-vyydet--lider-partii-grazhdane-nazval-prichinu-286163946.html

У президента Грузии ничего не выйдет – лидер партии "Граждане" назвал причину

У президента Грузии ничего не выйдет – лидер партии "Граждане" назвал причину

Президент Грузии призвала прозападные политические силы объединиться вокруг идеи интеграции в Евросоюз 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T17:10+0400

2024-02-07T17:10+0400

2024-02-07T17:10+0400

политика

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новости

саломе зурабишвили

единое национальное движение

алеко элисашвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не сможет объединить оппозицию из-за гордыни оппозиционных лидеров, заявил депутат, лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ. По его словам, партия "Граждане" хоть и не верит в успех этой инициативы, придет на встречу с президентом. Между тем, готовность к сотрудничеству с президентом уже выразила часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение". Пускают пыль в глаза – эксперт о создании "третей силы" в Грузии>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , единое национальное движение, алеко элисашвили, парламентские выборы в грузии 2024