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У президента Грузии ничего не выйдет – лидер партии "Граждане" назвал причину
У президента Грузии ничего не выйдет – лидер партии "Граждане" назвал причину
Президент Грузии призвала прозападные политические силы объединиться вокруг идеи интеграции в Евросоюз 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T17:10+0400
2024-02-07T17:10+0400
2024-02-07T17:10+0400
политика
грузия
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саломе зурабишвили
единое национальное движение
алеко элисашвили
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не сможет объединить оппозицию из-за гордыни оппозиционных лидеров, заявил депутат, лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ. По его словам, партия "Граждане" хоть и не верит в успех этой инициативы, придет на встречу с президентом. Между тем, готовность к сотрудничеству с президентом уже выразила часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение". Пускают пыль в глаза – эксперт о создании "третей силы" в Грузии>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , единое национальное движение, алеко элисашвили, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , единое национальное движение, алеко элисашвили, парламентские выборы в грузии 2024
У президента Грузии ничего не выйдет – лидер партии "Граждане" назвал причину
Президент Грузии призвала прозападные политические силы объединиться вокруг идеи интеграции в Евросоюз
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не сможет объединить оппозицию из-за гордыни оппозиционных лидеров, заявил депутат, лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.
Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ.
"Я даже не сомневаюсь, что ничего не выйдет из этого дела. Почему? Инициатива хорошая и своевременная, но с излишней амбициозностью, гордыней оппозиционных лидеров, которая после перерастает в неадекватность, из этого дела ничего не выйдет", – сказал Элисашвили.
По его словам, партия "Граждане" хоть и не верит в успех этой инициативы, придет на встречу с президентом.
"Я хочу быть честен перед собой, поэтому мы придем на встречу, выскажем мнение и послушаем других. Мы попытаемся создать очертание прозападной оппозиции. К этому мы готовы. То, что мы видим в оппозиции, все идет к тому, что ничего не получится", – сказал Элисашвили.
Между тем, готовность к сотрудничеству с президентом уже выразила часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение".
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей.
Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.