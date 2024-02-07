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Жертвами схода оползня в Грузии стали три человека
Жертвами схода оползня в Грузии стали три человека
Оползень накрыл четыре жилых дома в регионе Имерети, поиски еще шести человек продолжаются 07.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили тела трех человек в селе Нергети Багдатского района (регион Имерети), где сошел оползень, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии. В нескольких регионах Грузии борются с последствиями стихии. Из-за ветра, снега и ливня активизировались такие процессы, как оползни, ливень и наводнение. В высокогорных районах Аджарии накануне сообщили о жертвах – в Хуло и Кеда скончались два человека. По данным МВД, обильные осадки в Имерети также вызвали оползневые процессы, в результате чего под массу земли попали четыре дома. Спасатели уже нескольких часов работают на месте в чрезвычайном режиме. Спасателям удалось спасти одного человека. Найдены тела трех человек, идут поиски еще шести человек.На месте происшествия находится глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, который руководит поисково-спасательными работами. По информации МВД, в местах стихии находятся более 200 пожарных-спасателей, представители местной власти, мобилизована соответствующая техника, дроны и группа кинологов. Сорванные крыши и поваленные деревья: ураган в Грузии – видео&gt;&gt;Синоптики до 8 февраля прогнозируют обильные осадки, ветер, снег, слякоть, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, имерети, аджария, хуло, оползень, жертвы, непогода в грузии
грузия, происшествия, новости, имерети, аджария, хуло, оползень, жертвы, непогода в грузии

Жертвами схода оползня в Грузии стали три человека

10:22 07.02.2024 (обновлено: 10:50 07.02.2024)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоследствия оползня в Имерети
Последствия оползня в Имерети - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2024
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Оползень накрыл четыре жилых дома в регионе Имерети, поиски еще шести человек продолжаются
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили тела трех человек в селе Нергети Багдатского района (регион Имерети), где сошел оползень, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.
В нескольких регионах Грузии борются с последствиями стихии. Из-за ветра, снега и ливня активизировались такие процессы, как оползни, ливень и наводнение. В высокогорных районах Аджарии накануне сообщили о жертвах – в Хуло и Кеда скончались два человека.
По данным МВД, обильные осадки в Имерети также вызвали оползневые процессы, в результате чего под массу земли попали четыре дома. Спасатели уже нескольких часов работают на месте в чрезвычайном режиме.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоследствия оползня в Имерети
Последствия оползня в Имерети - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2024
Последствия оползня в Имерети
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Спасателям удалось спасти одного человека. Найдены тела трех человек, идут поиски еще шести человек.
На месте происшествия находится глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, который руководит поисково-спасательными работами.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоследствия оползня в Имерети
Последствия оползня в Имерети - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2024
Последствия оползня в Имерети
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
По информации МВД, в местах стихии находятся более 200 пожарных-спасателей, представители местной власти, мобилизована соответствующая техника, дроны и группа кинологов.
Сорванные крыши и поваленные деревья: ураган в Грузии – видео>>
Синоптики до 8 февраля прогнозируют обильные осадки, ветер, снег, слякоть, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.
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