https://sputnik-georgia.ru/20240207/zhertvami-skhoda-opolznya-v-gruzii-stali-esche-tri-cheloveka-286152071.html

Жертвами схода оползня в Грузии стали три человека

Жертвами схода оползня в Грузии стали три человека

Оползень накрыл четыре жилых дома в регионе Имерети, поиски еще шести человек продолжаются 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T10:22+0400

2024-02-07T10:22+0400

2024-02-07T10:50+0400

грузия

происшествия

новости

имерети

аджария

хуло

оползень

жертвы

непогода в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/07/286153004_0:81:1560:959_1920x0_80_0_0_328d87663b7962d2d9fa2ee1c62248be.jpg

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили тела трех человек в селе Нергети Багдатского района (регион Имерети), где сошел оползень, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии. В нескольких регионах Грузии борются с последствиями стихии. Из-за ветра, снега и ливня активизировались такие процессы, как оползни, ливень и наводнение. В высокогорных районах Аджарии накануне сообщили о жертвах – в Хуло и Кеда скончались два человека. По данным МВД, обильные осадки в Имерети также вызвали оползневые процессы, в результате чего под массу земли попали четыре дома. Спасатели уже нескольких часов работают на месте в чрезвычайном режиме. Спасателям удалось спасти одного человека. Найдены тела трех человек, идут поиски еще шести человек.На месте происшествия находится глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, который руководит поисково-спасательными работами. По информации МВД, в местах стихии находятся более 200 пожарных-спасателей, представители местной власти, мобилизована соответствующая техника, дроны и группа кинологов. Сорванные крыши и поваленные деревья: ураган в Грузии – видео>>Синоптики до 8 февраля прогнозируют обильные осадки, ветер, снег, слякоть, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

имерети

аджария

хуло

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, имерети, аджария, хуло, оползень, жертвы, непогода в грузии