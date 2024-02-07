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Жертвами схода оползня в Грузии стали три человека
Жертвами схода оползня в Грузии стали три человека
Оползень накрыл четыре жилых дома в регионе Имерети, поиски еще шести человек продолжаются 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T10:22+0400
2024-02-07T10:22+0400
2024-02-07T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили тела трех человек в селе Нергети Багдатского района (регион Имерети), где сошел оползень, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии. В нескольких регионах Грузии борются с последствиями стихии. Из-за ветра, снега и ливня активизировались такие процессы, как оползни, ливень и наводнение. В высокогорных районах Аджарии накануне сообщили о жертвах – в Хуло и Кеда скончались два человека. По данным МВД, обильные осадки в Имерети также вызвали оползневые процессы, в результате чего под массу земли попали четыре дома. Спасатели уже нескольких часов работают на месте в чрезвычайном режиме. Спасателям удалось спасти одного человека. Найдены тела трех человек, идут поиски еще шести человек.На месте происшествия находится глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, который руководит поисково-спасательными работами. По информации МВД, в местах стихии находятся более 200 пожарных-спасателей, представители местной власти, мобилизована соответствующая техника, дроны и группа кинологов. Сорванные крыши и поваленные деревья: ураган в Грузии – видео>>Синоптики до 8 февраля прогнозируют обильные осадки, ветер, снег, слякоть, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, имерети, аджария, хуло, оползень, жертвы, непогода в грузии
грузия, происшествия, новости, имерети, аджария, хуло, оползень, жертвы, непогода в грузии
Жертвами схода оползня в Грузии стали три человека
10:22 07.02.2024 (обновлено: 10:50 07.02.2024)
Оползень накрыл четыре жилых дома в регионе Имерети, поиски еще шести человек продолжаются
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили тела трех человек в селе Нергети Багдатского района (регион Имерети), где сошел оползень, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.
В нескольких регионах Грузии борются с последствиями стихии. Из-за ветра, снега и ливня активизировались такие процессы, как оползни, ливень и наводнение. В высокогорных районах Аджарии накануне сообщили о жертвах – в Хуло и Кеда скончались два человека.
По данным МВД, обильные осадки в Имерети также вызвали оползневые процессы, в результате чего под массу земли попали четыре дома. Спасатели уже нескольких часов работают на месте в чрезвычайном режиме.
Спасателям удалось спасти одного человека. Найдены тела трех человек, идут поиски еще шести человек.
На месте происшествия находится глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, который руководит поисково-спасательными работами.
По информации МВД, в местах стихии находятся более 200 пожарных-спасателей, представители местной власти, мобилизована соответствующая техника, дроны и группа кинологов.
Синоптики до 8 февраля прогнозируют обильные осадки, ветер, снег, слякоть, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.