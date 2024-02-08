https://sputnik-georgia.ru/20240208/eto-bylo-vystuplenie-ne-prezidenta-gruzii-a-inostrannogo-agenta--deputat-286190155.html
Это было выступление не президента Грузии, а иностранного агента – депутат
Это было выступление не президента Грузии, а иностранного агента – депутат
Зурабишвили не раз продемонстрировала враждебное отношение к Грузии 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T17:49+0400
2024-02-08T17:49+0400
2024-02-08T17:49+0400
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саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
созар субари
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Ежегодное выступление Саломе Зурабишвили в законодательном органе было не выступлением президента Грузии, а выступлением иностранного агента, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Созар Субари.Большую часть своего ежегодного отчета Зурабишвили посвятила критике властей и необходимости перемен посредством предстоящих этой осенью парламентских выборов. Отношения между Зурабишвили и правящей командой, благодаря которой она и стала президентом Грузии, испорчены уже несколько лет. В правящей партии "Грузинская мечта" Зурабишвили называют частью "радикальной оппозиции". По мнению депутата, представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и не только, были не очень далеки от правды, когда говорили, что она является агентом. Иначе, по словам Субари, президент не могла бы быть настолько враждебной к стране. "Когда президент страны абсолютно сознательно, осознанно и неоднократно нарушает Конституцию Грузии, это вражда стране. Когда президент страны ездит за границу или во время встречи с иностранными коллегами в Грузии прямо говорит, что Грузия не заслуживает вступления в Евросоюз и получения статуса кандидата, это вражда", – заявил Субари. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Попытка возглавить политическое движение – депутат об инициативе президента Грузии>> Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, европа, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, созар субари, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, европа, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, созар субари, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Это было выступление не президента Грузии, а иностранного агента – депутат
Зурабишвили не раз продемонстрировала враждебное отношение к Грузии
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Ежегодное выступление Саломе Зурабишвили в законодательном органе было не выступлением президента Грузии, а выступлением иностранного агента, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Созар Субари.
Большую часть своего ежегодного отчета Зурабишвили посвятила критике властей и необходимости перемен посредством предстоящих этой осенью парламентских выборов. Отношения между Зурабишвили и правящей командой, благодаря которой она и стала президентом Грузии, испорчены уже несколько лет. В правящей партии "Грузинская мечта" Зурабишвили называют частью "радикальной оппозиции".
"Я не могу назвать выступление Саломе Зурабишвили критической, это было враждебное выступление против страны. Это было выступление не президента Грузии, это было выступление иностранного агента", – заявил Субари в эфире телеканала "Имеди".
По мнению депутата, представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и не только, были не очень далеки от правды, когда говорили, что она является агентом. Иначе, по словам Субари, президент не могла бы быть настолько враждебной к стране.
"Когда президент страны абсолютно сознательно, осознанно и неоднократно нарушает Конституцию Грузии, это вражда стране. Когда президент страны ездит за границу или во время встречи с иностранными коллегами в Грузии прямо говорит, что Грузия не заслуживает вступления в Евросоюз и получения статуса кандидата, это вражда", – заявил Субари.
Президент Грузии и правящая партия
Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности.
Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.
После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.
Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца.
В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100.
В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".