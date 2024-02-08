https://sputnik-georgia.ru/20240208/eto-bylo-vystuplenie-ne-prezidenta-gruzii-a-inostrannogo-agenta--deputat-286190155.html

Это было выступление не президента Грузии, а иностранного агента – депутат

Это было выступление не президента Грузии, а иностранного агента – депутат

Зурабишвили не раз продемонстрировала враждебное отношение к Грузии 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T17:49+0400

2024-02-08T17:49+0400

2024-02-08T17:49+0400

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созар субари

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Ежегодное выступление Саломе Зурабишвили в законодательном органе было не выступлением президента Грузии, а выступлением иностранного агента, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Созар Субари.Большую часть своего ежегодного отчета Зурабишвили посвятила критике властей и необходимости перемен посредством предстоящих этой осенью парламентских выборов. Отношения между Зурабишвили и правящей командой, благодаря которой она и стала президентом Грузии, испорчены уже несколько лет. В правящей партии "Грузинская мечта" Зурабишвили называют частью "радикальной оппозиции". По мнению депутата, представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и не только, были не очень далеки от правды, когда говорили, что она является агентом. Иначе, по словам Субари, президент не могла бы быть настолько враждебной к стране. "Когда президент страны абсолютно сознательно, осознанно и неоднократно нарушает Конституцию Грузии, это вражда стране. Когда президент страны ездит за границу или во время встречи с иностранными коллегами в Грузии прямо говорит, что Грузия не заслуживает вступления в Евросоюз и получения статуса кандидата, это вражда", – заявил Субари. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Попытка возглавить политическое движение – депутат об инициативе президента Грузии>> Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европа, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, созар субари, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия