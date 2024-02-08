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Грузия будет углублять стратегическое партнерство с Китаем – Кобахидзе
Грузия будет углублять стратегическое партнерство с Китаем – Кобахидзе
Грузия усиливает свою транзитную роль, заявил кандидат в премьеры 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T13:20+0400
2024-02-08T13:20+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Власти Грузии будут предпринимать активные меры для углубления стратегического партнерства с Китаем, так как данное сотрудничество может принести значительную политическую и экономическую пользу обеим странам, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе. Китай и Грузия 31 июля 2023 года опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональный и культурный, а также международный. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Средний коридор в действии: новый ж/д маршрут через Азербайджан связал Грузию с Китаем>>В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, китай, тбилиси, турция, ираклий кобахидзе
Грузия будет углублять стратегическое партнерство с Китаем – Кобахидзе
13:20 08.02.2024 (обновлено: 14:31 08.02.2024)
Грузия усиливает свою транзитную роль, заявил кандидат в премьеры
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Власти Грузии будут предпринимать активные меры для углубления стратегического партнерства с Китаем, так как данное сотрудничество может принести значительную политическую и экономическую пользу обеим странам, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе.
Китай и Грузия 31 июля 2023 года опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональный и культурный, а также международный.
"Активные усилия правительства будут направлены на углубление стратегического партнерства с Китаем и на максимально эффективное исполнение соглашения о стратегическом партнерстве. С учетом стратегического географического расположения Грузии и транзитного потенциала, данное сотрудничество может принести значительную политическую и экономическую пользу обеим странам", – заявил Кобахидзе.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.
Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.