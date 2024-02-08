https://sputnik-georgia.ru/20240208/gruziya-budet-uglublyat-strategicheskoe-partnerstvo-s-kitaem--kobakhidze-286189088.html

Грузия будет углублять стратегическое партнерство с Китаем – Кобахидзе

Грузия будет углублять стратегическое партнерство с Китаем – Кобахидзе

Грузия усиливает свою транзитную роль, заявил кандидат в премьеры 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T13:20+0400

2024-02-08T13:20+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Власти Грузии будут предпринимать активные меры для углубления стратегического партнерства с Китаем, так как данное сотрудничество может принести значительную политическую и экономическую пользу обеим странам, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе. Китай и Грузия 31 июля 2023 года опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональный и культурный, а также международный. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Средний коридор в действии: новый ж/д маршрут через Азербайджан связал Грузию с Китаем>>В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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