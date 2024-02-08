https://sputnik-georgia.ru/20240208/gruziya-v-top-3-po-postavkam-tikhikh-vin-v-rossiyu-v-2023-godu-286185766.html

Грузия в топ-3 стран по поставкам тихих вин в Россию в 2023 году

Грузия в топ-3 стран по поставкам тихих вин в Россию в 2023 году

В 2023 году из Грузии в Россию было импортировано на 11,9% больше тихих вин, чем в 2022 году 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T14:55+0400

2024-02-08T14:55+0400

2024-02-08T15:13+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Грузия на втором месте среди стран-экспортеров тихих вин в Россию по итогам 2023 года, и по грузинским винам отмечается позитивная динамика, сообщил ТАСС руководитель винного портфеля Luding Group Евгений Щербаков в ходе выставки продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе "Продэкспо". Тихие вина – это все виды неигристых напитков, то есть те, в которых практически отсутствует углекислый газ.Он отметил, что положительная динамика импорта отмечается по грузинским винам. В 2023 году было импортировано на 11,9% больше вин из этой страны, чем в 2022 году. В то же время импорт вин из Италии в 2023 году относительно 2022 года сократился на 5,1%, из Испании – на 9,6%.Говоря о предпочтениях россиян, эксперт отметил, что более половины розничных продаж приходится на вина отечественных производителей. По итогам 2023 года на их долю пришлось примерно 54%. В 2023 году Грузия заработала на экспорте вина 259 миллионов долларов, на 2,6% больше, чем в 2022 году. Кроме того, в прошлом году, из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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