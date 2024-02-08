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Канатная дорога на Черепашье озеро в Тбилиси закроется на ремонт
Канатная дорога на Черепашье озеро в Тбилиси закроется на ремонт
На канатной дороге будут выполнены технические работы, предусмотренные регламентом 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T19:46+0400
2024-02-08T19:46+0400
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая Черепашье озеро с проспектом Чавчавадзе в Вакийском районе Тбилиси, 9 февраля не сможет обслуживать пассажиров, сообщили в пресс-службе мэрии города. На канатной дороге будут выполнены технические работы, предусмотренные регламентом. Обслуживание пассажиров возобновится в обычном режиме 10 февраля. Тбилисская транспортная компания приносит извинения за причиненные неудобства. Продолжается строительство канатки в парк на горе Мтацминда в Тбилиси &gt;&gt;Черепашье озеро (Кус тба) является популярным местом отдыха жителей Тбилиси. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов. Неподалеку от озера находится тбилисский Этнографический музей. Попасть к озеру можно на машине или по канатной дороге с проспекта Ильи Чавчавадзе – станция канатки находится близ центрального входа в парк Ваке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, черепашье озеро, тбилиси, канатная дорога
грузия, новости, общество, черепашье озеро, тбилиси, канатная дорога

Канатная дорога на Черепашье озеро в Тбилиси закроется на ремонт

19:46 08.02.2024
© photo: Sputnik / StringerТбилисская канатка, ведущая на Черепашье озеро из центра грузинской столицы
Тбилисская канатка, ведущая на Черепашье озеро из центра грузинской столицы - Sputnik Грузия, 1920, 08.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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На канатной дороге будут выполнены технические работы, предусмотренные регламентом
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая Черепашье озеро с проспектом Чавчавадзе в Вакийском районе Тбилиси, 9 февраля не сможет обслуживать пассажиров, сообщили в пресс-службе мэрии города.
На канатной дороге будут выполнены технические работы, предусмотренные регламентом. Обслуживание пассажиров возобновится в обычном режиме 10 февраля.
Тбилисская транспортная компания приносит извинения за причиненные неудобства.
Продолжается строительство канатки в парк на горе Мтацминда в Тбилиси >>
Черепашье озеро (Кус тба) является популярным местом отдыха жителей Тбилиси. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.
Неподалеку от озера находится тбилисский Этнографический музей. Попасть к озеру можно на машине или по канатной дороге с проспекта Ильи Чавчавадзе – станция канатки находится близ центрального входа в парк Ваке.
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