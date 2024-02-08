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Канатная дорога на Черепашье озеро в Тбилиси закроется на ремонт
Канатная дорога на Черепашье озеро в Тбилиси закроется на ремонт
На канатной дороге будут выполнены технические работы, предусмотренные регламентом 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T19:46+0400
2024-02-08T19:46+0400
2024-02-08T19:46+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая Черепашье озеро с проспектом Чавчавадзе в Вакийском районе Тбилиси, 9 февраля не сможет обслуживать пассажиров, сообщили в пресс-службе мэрии города. На канатной дороге будут выполнены технические работы, предусмотренные регламентом. Обслуживание пассажиров возобновится в обычном режиме 10 февраля. Тбилисская транспортная компания приносит извинения за причиненные неудобства. Продолжается строительство канатки в парк на горе Мтацминда в Тбилиси >>Черепашье озеро (Кус тба) является популярным местом отдыха жителей Тбилиси. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов. Неподалеку от озера находится тбилисский Этнографический музей. Попасть к озеру можно на машине или по канатной дороге с проспекта Ильи Чавчавадзе – станция канатки находится близ центрального входа в парк Ваке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, черепашье озеро, тбилиси, канатная дорога
грузия, новости, общество, черепашье озеро, тбилиси, канатная дорога
Канатная дорога на Черепашье озеро в Тбилиси закроется на ремонт
На канатной дороге будут выполнены технические работы, предусмотренные регламентом
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая Черепашье озеро с проспектом Чавчавадзе в Вакийском районе Тбилиси, 9 февраля не сможет обслуживать пассажиров, сообщили в пресс-службе мэрии города.
На канатной дороге будут выполнены технические работы, предусмотренные регламентом. Обслуживание пассажиров возобновится в обычном режиме 10 февраля.
Тбилисская транспортная компания приносит извинения за причиненные неудобства.
Черепашье озеро (Кус тба) является популярным местом отдыха жителей Тбилиси. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.
Неподалеку от озера находится тбилисский Этнографический музей. Попасть к озеру можно на машине или по канатной дороге с проспекта Ильи Чавчавадзе – станция канатки находится близ центрального входа в парк Ваке.