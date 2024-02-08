https://sputnik-georgia.ru/20240208/opolzni-laviny-navodneniya--gruziya-prikhodit-v-sebya-posle-nepogody-286192982.html

Оползни, лавины, наводнения – Грузия приходит в себя после непогоды

Оползни, лавины, наводнения – Грузия приходит в себя после непогоды

Восстановительные работы ведутся в активном режиме 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T15:15+0400

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2024-02-08T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Погода на территории Грузии 8 февраля нормализовалась после двухдневных дождей, и специальные службы страны смогли приступить к восстановительным работам в тех местах, где это было невозможно из-за опасности схода оползня или лавины. По информации местных властей, в высокогорной Аджарии идут активные работы по очистке и восстановлению дорог как местного, так и центрального назначения. В определенных районах высокогорной Аджарии повреждена электроинфраструктура. Электроснабжение полностью восстановлено в районе Кеда. Здесь с 8 февраля работу начнут геологи. Аджария – один из тех регионов, который особенно пострадал из-за непогоды. В районах Хуло и Кеда погибли два человека. Что касается района Хоби в регионе Самегрело - Земо Сванети, то здесь также продолжаются восстановительные работы. Предположительно, к концу дня все абоненты будут обеспечены электроэнергией. Из зоны стихии эвакуировали более ста семей. Смертоносный оползень на западе Грузии - причины и масштаб стихийного бедствия>>В Цагерском районе (Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) второй день идут работы по восстановлению электроэнергии. Представители специальной службы очищают территории от снега, а работники "Энерго-Про-Джорджия" восстанавливают поврежденные линии электропередач. Самый разрушительный оползень сошел в Багдадском районе региона Имерети вследствие обильных осадков. Оползень полностью разрушил четыре дома и перекрыл центральную автодорогу на правом склоне ущелья реки Ханисцкали. В домах во время стихийного бедствия находились десять человек. Одного удалось спасти, девять человек погибли. В зоне стихии работают более 200 пожарных-спасателей с соответствующим оснащением, плавсредствами, техникой и дронами. Вместе со спасателями также работает группа кинологов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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