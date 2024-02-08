https://sputnik-georgia.ru/20240208/opolzni-v-gruzii-v-surami-evakuirovali-40-semey-286186120.html

Оползни в Грузии: в Сурами эвакуировали 40 семей

Оползни в Грузии: в Сурами эвакуировали 40 семей

В Сурами ожидают группу геологов, которые изучат положение на месте 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T13:29+0400

2024-02-08T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Оползневые процессы активизировались в поселке Сурами (регион Шида Картли), в связи с чем были эвакуированы 40 семей, сообщает телекомпания "Рустави 2". Оползневые процессы и наводнение активизировались в Сурами из-за проливных дождей. Особенно пострадало поселение Зиндиси, здесь работает группы спасателей, а также бригады патрульной полиции. О разрушениях и жертвах в Сурами не сообщается, однако затоплены дороги, дворы частных домов. В Сурами ожидают группу геологов, которые изучат положение на месте. Дороги, где есть опасность схода оползня, перекрыты.Смертоносный оползень на западе Грузии - причины и масштаб стихийного бедствия>>Сурами – это курортный поселок Грузии. Здесь туристы и жители Грузии любят отдыхать с семьями из-за его уникального субтропического климата с чистым воздухом и целебной минеральной водой. Туристы сюда приезжают в течение всего года. В Грузии в течение последних дней бушевала непогода. Из-за ветра, ливня, снега активизировались оползни, лавины, наводнения сразу в нескольких регионах страны. Особенно пострадал регион Имерети, где жертвами стихии стали девять человек. В высокогорной Аджарии погибли два человека. С последствиями стихии также борются в Самегрело, Гурии и Шида Картли. Здесь идут активные восстановительные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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