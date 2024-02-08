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Оползни в Грузии: властям пришлось эвакуировать еще несколько семей
Оползни в Грузии: властям пришлось эвакуировать еще несколько семей
В результате непогоды в нескольких районах Грузии активизировались оползневые процессы 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T16:27+0400
2024-02-08T16:27+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Две семьи в селе Квишхети Хашурского района (регион Шида Картли) были эвакуированы в безопасное место из-за активизации оползневых процессов, сообщила телекомпания "Рустави 2". Оползневые процессы и наводнение активизировались в Хашурском районе из-за проливных дождей. Особенно пострадало поселение Зиндиси в курортном поселке Сурами, здесь работают группы спасателей, а также бригады патрульной полиции. Сложившуюся ситуацию изучают геологи. В результате оползневых процессов обвалившаяся масса из щебня и камня достигла жилой зоны, вплотную приблизилась к дому одной из семей. Оползни, лавины, наводнения – Грузия приходит в себя после непогоды>>По словам мэра Хашури Тенгиза Читиашвили, эвакуированным семьям будет предоставлены средства на аренду временного жилья. В Грузии в течение последних дней бушевала непогода. Из-за ветра, ливня, снега активизировались оползни, лавины, наводнения сразу в нескольких регионах страны. Особенно пострадал регион Имерети, где жертвами стихии стали девять человек. В высокогорной Аджарии погибли два человека. С последствиями стихии также борются в Самегрело, Гурии и Шида Картли. Здесь идут активные восстановительные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, хашурский район, сурами, шида картли
грузия, новости, происшествия, хашурский район, сурами, шида картли
Оползни в Грузии: властям пришлось эвакуировать еще несколько семей
16:27 08.02.2024 (обновлено: 17:22 08.02.2024)
В результате непогоды в нескольких районах Грузии активизировались оползневые процессы
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Две семьи в селе Квишхети Хашурского района (регион Шида Картли) были эвакуированы в безопасное место из-за активизации оползневых процессов, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Оползневые процессы и наводнение активизировались в Хашурском районе из-за проливных дождей. Особенно пострадало поселение Зиндиси в курортном поселке Сурами, здесь работают группы спасателей, а также бригады патрульной полиции.
Сложившуюся ситуацию изучают геологи. В результате оползневых процессов обвалившаяся масса из щебня и камня достигла жилой зоны, вплотную приблизилась к дому одной из семей.
По словам мэра Хашури Тенгиза Читиашвили, эвакуированным семьям будет предоставлены средства на аренду временного жилья.
"Как и в Сурами, здесь развился оползневой процесс. В Сурами он имеет более масштабный характер. Здесь в опасности только две семьи. На данном этапе они переехали к своим родственникам", – сказал Читиашвили.
В Грузии в течение последних дней бушевала непогода. Из-за ветра, ливня, снега активизировались оползни, лавины, наводнения сразу в нескольких регионах страны.
Особенно пострадал регион Имерети, где жертвами стихии стали девять человек. В высокогорной Аджарии погибли два человека. С последствиями стихии также борются в Самегрело, Гурии и Шида Картли. Здесь идут активные восстановительные работы.