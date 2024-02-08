https://sputnik-georgia.ru/20240208/opolzni-v-gruzii-vlastyam-prishlos-evakuirovat-esche-neskolko-semey-286196890.html

Оползни в Грузии: властям пришлось эвакуировать еще несколько семей

Оползни в Грузии: властям пришлось эвакуировать еще несколько семей

В результате непогоды в нескольких районах Грузии активизировались оползневые процессы 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T16:27+0400

2024-02-08T16:27+0400

2024-02-08T17:22+0400

грузия

новости

происшествия

хашурский район

сурами

шида картли

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251276317_0:34:1000:597_1920x0_80_0_0_0dfd038b54db2030e0fa31d36f8a9787.jpg

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Две семьи в селе Квишхети Хашурского района (регион Шида Картли) были эвакуированы в безопасное место из-за активизации оползневых процессов, сообщила телекомпания "Рустави 2". Оползневые процессы и наводнение активизировались в Хашурском районе из-за проливных дождей. Особенно пострадало поселение Зиндиси в курортном поселке Сурами, здесь работают группы спасателей, а также бригады патрульной полиции. Сложившуюся ситуацию изучают геологи. В результате оползневых процессов обвалившаяся масса из щебня и камня достигла жилой зоны, вплотную приблизилась к дому одной из семей. Оползни, лавины, наводнения – Грузия приходит в себя после непогоды>>По словам мэра Хашури Тенгиза Читиашвили, эвакуированным семьям будет предоставлены средства на аренду временного жилья. В Грузии в течение последних дней бушевала непогода. Из-за ветра, ливня, снега активизировались оползни, лавины, наводнения сразу в нескольких регионах страны. Особенно пострадал регион Имерети, где жертвами стихии стали девять человек. В высокогорной Аджарии погибли два человека. С последствиями стихии также борются в Самегрело, Гурии и Шида Картли. Здесь идут активные восстановительные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

хашурский район

сурами

шида картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, хашурский район, сурами, шида картли