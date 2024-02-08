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Парламент Грузии выразил доверие новому правительству во главе с Кобахидзе
Парламент Грузии выразил доверие новому правительству во главе с Кобахидзе
Кобахидзе официально станет премьер-министром после того, как указ о его назначении подпишет президент Грузии 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T22:30+0400
2024-02-08T22:30+0400
2024-02-08T23:32+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Парламент Грузии выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". "За" проголосовали 84 депутата, против – 10. Кобахидзе официально станет премьер-министром после того, как указ о его назначении подпишет президент Грузии Саломе Зурабишвили, или через два дня после выражения доверия, если Зурабишвили откажется подписать его назначение. Биография Ираклия Кобахидзе >>Министры займут свои посты только после того, как Кобахидзе, получивший полномочия премьера, подпишет приказы об их назначении. В новом кабинете министров будет лишь одно новое лицо – министр обороны Ираклий Чиковани. Остальные посты в правительстве Грузии будут распределены следующим образом: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, правительство грузии, парламент грузии
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, правительство грузии, парламент грузии
Парламент Грузии выразил доверие новому правительству во главе с Кобахидзе
22:30 08.02.2024 (обновлено: 23:32 08.02.2024)
Кобахидзе официально станет премьер-министром после того, как указ о его назначении подпишет президент Грузии
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Парламент Грузии выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства".
"За" проголосовали 84 депутата, против – 10.
Кобахидзе официально станет премьер-министром после того, как указ о его назначении подпишет президент Грузии Саломе Зурабишвили, или через два дня после выражения доверия, если Зурабишвили откажется подписать его назначение.
Министры займут свои посты только после того, как Кобахидзе, получивший полномочия премьера, подпишет приказы об их назначении.
В новом кабинете министров будет лишь одно новое лицо – министр обороны Ираклий Чиковани.
Остальные посты в правительстве Грузии будут распределены следующим образом:
Тея Цулукиани – министр культуры и спорта Грузии
Леван Давиташвили – министр экономики и устойчивого развития Грузии
Илья Дарчиашивли – министр иностранных дел Грузии
Лаша Хуцишвили – министр финансов Грузии
Ираклий Карселадзе – министр регионального развития и инфраструктуры Грузии
Рати Брегадзе – министр юстиции Грузии
Вахтанг Гомелаури – министр внутренних дел Грузии
Отар Шамугия – министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии
Георгий Амилахвари – министр образования, науки и молодежи Грузии
Зураб Азарашвили – министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты
Тея Ахвледиани – госминистр по примирению и гражданскому равноправию.