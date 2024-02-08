https://sputnik-georgia.ru/20240208/parlament-gruzii-vyrazil-doverie-novomu-pravitelstvu-vo-glave-s-kobakhidze-286202765.html

Парламент Грузии выразил доверие новому правительству во главе с Кобахидзе

Парламент Грузии выразил доверие новому правительству во главе с Кобахидзе

Кобахидзе официально станет премьер-министром после того, как указ о его назначении подпишет президент Грузии 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T22:30+0400

2024-02-08T22:30+0400

2024-02-08T23:32+0400

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парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Парламент Грузии выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". "За" проголосовали 84 депутата, против – 10. Кобахидзе официально станет премьер-министром после того, как указ о его назначении подпишет президент Грузии Саломе Зурабишвили, или через два дня после выражения доверия, если Зурабишвили откажется подписать его назначение. Биография Ираклия Кобахидзе >>Министры займут свои посты только после того, как Кобахидзе, получивший полномочия премьера, подпишет приказы об их назначении. В новом кабинете министров будет лишь одно новое лицо – министр обороны Ираклий Чиковани. Остальные посты в правительстве Грузии будут распределены следующим образом: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, правительство грузии, парламент грузии