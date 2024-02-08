https://sputnik-georgia.ru/20240208/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya-286183155.html

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения?

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения?

Движение разрешено только для легкового автотранспорта, а также автотранспорта с высокой проходимостью 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали ограничено из-за снега и гололеда, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Движение разрешено только для легкового автотранспорта, а также автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами). Для остального вида автотранспорта движение запрещено. По прогнозам синоптиков, с 8 февраля в Грузии распогодится и осадков в ближайшее время не ожидается.Смертоносный оползень на западе Грузии - причины и масштаб стихийного бедствия>>В Грузии в течение последних дней бушевала непогода. Из-за ветра, ливня, снега активизировались оползни, лавины, наводнения сразу в нескольких регионах страны. Особенно пострадал регион Имерети, где жертвами стихии стали девять человек. В высокогорной Аджарии погибли два человека. С последствиями стихии также борются в Самегрело, Гурия, Шида Картли. Здесь идут активные восстановительные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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