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Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения?
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения?
Движение разрешено только для легкового автотранспорта, а также автотранспорта с высокой проходимостью 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали ограничено из-за снега и гололеда, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Движение разрешено только для легкового автотранспорта, а также автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами). Для остального вида автотранспорта движение запрещено. По прогнозам синоптиков, с 8 февраля в Грузии распогодится и осадков в ближайшее время не ожидается.Смертоносный оползень на западе Грузии - причины и масштаб стихийного бедствия>>В Грузии в течение последних дней бушевала непогода. Из-за ветра, ливня, снега активизировались оползни, лавины, наводнения сразу в нескольких регионах страны. Особенно пострадал регион Имерети, где жертвами стихии стали девять человек. В высокогорной Аджарии погибли два человека. С последствиями стихии также борются в Самегрело, Гурия, Шида Картли. Здесь идут активные восстановительные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, тбилиси, сачхере, департамент автомобильных дорог
грузия, погода, новости, тбилиси, сачхере, департамент автомобильных дорог
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения?
12:02 08.02.2024 (обновлено: 12:24 08.02.2024)
Движение разрешено только для легкового автотранспорта, а также автотранспорта с высокой проходимостью
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали ограничено из-за снега и гололеда, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Движение разрешено только для легкового автотранспорта, а также автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами). Для остального вида автотранспорта движение запрещено.
По прогнозам синоптиков, с 8 февраля в Грузии распогодится и осадков в ближайшее время не ожидается.
В Грузии в течение последних дней бушевала непогода. Из-за ветра, ливня, снега активизировались оползни, лавины, наводнения сразу в нескольких регионах страны. Особенно пострадал регион Имерети, где жертвами стихии стали девять человек. В высокогорной Аджарии погибли два человека.
С последствиями стихии также борются в Самегрело, Гурия, Шида Картли. Здесь идут активные восстановительные работы.