https://sputnik-georgia.ru/20240208/smertonosnyy-opolzen-na-zapade-gruzii--poiskovye-raboty-velis-vsyu-noch-286181911.html

Смертоносный оползень на западе Грузии – поисковые работы велись всю ночь

Смертоносный оползень на западе Грузии – поисковые работы велись всю ночь

В зоне стихии работают более 200 пожарных-спасателей 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Поисковые работы в селе Нергеети Багдатского района (регион Имерети), где в ночь на 7 февраля сошел оползень, проходили в течение всей ночи, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии. Оползень, сошедший вследствие обильных осадков, полностью разрушил четыре дома и перекрыл центральную автодорогу на правом склоне ущелья реки Ханисцкали. В домах во время стихийного бедствия находились десять человек. Одного удалось спасти, восемь человек погибли, а одного все еще ищут. В зоне стихии работают более 200 пожарных-спасателей с соответствующим оснащением, плавающими средствами, техникой и дронами. Вместе со спасателями также работает группа кинологов. Смертоносный оползень на западе Грузии - причины и масштаб стихийного бедствия>>Зарождение-активизация оползневых процессов, наряду со сложными тектоническими и морфологическими условиями, в основном было связано с обильными атмосферными осадками, выпавшими с 5 по 7 февраля. По данным метеостанций в Кутаиси, Зестафони и Дими, количество атмосферных осадков составило 80-100 мм. Это 50-80% климатической нормы за февраль. Оползень развился в нижней части склона, на очень крутой наклонной поверхности (60-650 метров), в сильно истощенных туфопесчаниках, туфах и аргиллитах, образующих склон. Высота оползня – 30 метров, ширина в верхней части – 20-25 метров, а в нижней – 90-100 метров. Объем сошедшей оползневой массы – около 150 тысяч кубометров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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