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Тбилиси станет площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном – Дарчиашвили
Тбилиси станет площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном – Дарчиашвили
Дипломат подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию в регионе, Грузия проводила сбалансированную политику 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T12:46+0400
2024-02-08T12:46+0400
2024-02-08T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Власти Грузии предприняли важные шаги для содействия миру и стабильности в регионе и заинтересованы, чтобы Тбилиси стал площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном, заявил кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили во время выступления в парламенте. Правительство Грузии намерено при новом премьер-министре Грузии Ираклии Кобахидзе продолжить работу над усилением роли Южного Кавказа на мировой арене. Кандидатура Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии была представлена парламенту 2 февраля вместе с новой программой правительства "Для строительства европейского государства". Он подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию в регионе, Грузия проводила сбалансированную политику и неоднократно способствовала общению между Азербайджаном и Арменией. Кандидат на пост министра иностранных дел еще раз подтвердил готовность Грузии продолжать политику добрососедства, основанную на мире и стабильности. Согласно новой программе правительства "Для строительства европейского государства", Грузия приложит все усилия по содействию миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе. Для осуществления этой цели правительство намерено сохранить и укрепить нынешнюю высокую динамику двусторонних стратегических отношений с Турцией, а также с Азербайджаном и Арменией. Грузия надеется на заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном>>Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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армения, азербайджан, политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, тбилиси
армения, азербайджан, политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, тбилиси
Тбилиси станет площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном – Дарчиашвили
Дипломат подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию в регионе, Грузия проводила сбалансированную политику
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Власти Грузии предприняли важные шаги для содействия миру и стабильности в регионе и заинтересованы, чтобы Тбилиси стал площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном, заявил кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили во время выступления в парламенте.
Правительство Грузии намерено при новом премьер-министре Грузии Ираклии Кобахидзе продолжить работу над усилением роли Южного Кавказа на мировой арене. Кандидатура Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии была представлена парламенту 2 февраля вместе с новой программой правительства "Для строительства европейского государства".
"С точки зрения содействия миру и стабильности в регионе, Грузия предприняла важный шаг с запуском инициативы мирного соседства. Мы готовы продолжать наше участие в этом направлении в соответствии с потребностями наших соседних стран. Мы хотим, чтобы Тбилиси в будущем стал для наших соседей местом, где они смогут обсуждать любые актуальные темы, которые будут способствовать формированию доверия между сторонами", – заявил Дарчиашвили.
Он подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию в регионе, Грузия проводила сбалансированную политику и неоднократно способствовала общению между Азербайджаном и Арменией. Кандидат на пост министра иностранных дел еще раз подтвердил готовность Грузии продолжать политику добрососедства, основанную на мире и стабильности.
Согласно новой программе правительства "Для строительства европейского государства", Грузия приложит все усилия по содействию миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе.
Для осуществления этой цели правительство намерено сохранить и укрепить нынешнюю высокую динамику двусторонних стратегических отношений с Турцией, а также с Азербайджаном и Арменией.
Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.