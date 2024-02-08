https://sputnik-georgia.ru/20240208/tragediya-s-vozdushnym-sharom-v-gruzii---delo-izuchaet-byuro-agentstva-grazhdanskoy-aviatsii-286182098.html
Трагедия с воздушным шаром в Грузии – дело изучает бюро Агентства гражданской авиации
Трагедия с воздушным шаром в Грузии – дело изучает бюро Агентства гражданской авиации
Воздушным шаром управляли двое опытных пилотов 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T11:12+0400
2024-02-08T11:12+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Агентство гражданской авиации Грузии приступило к расследованию инцидента у села Асурети (регион Квемо Картли), где воздушный шар столкнулся с высоковольтной линией электропередач и погибли три человека, сообщили в ведомстве. Воздушный шар взлетел с центрального стадиона Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) в среду, 7 февраля, и направлялся в национальный парк Вашловани. Два пилота Реваз Утургаури и Кшиштоф Заапарт собирались совершить испытательный полет перед установлением мирового рекорда. Вместе с ними находился оператор телекомпании "Имеди" Мишо Бидзинашвили. По информации агентства, тепловой аэростат типа Cameron Balloons Z-315 осуществлял полет по заданному маршруту и в соответствии с требованиями, установленными для внутренних рейсов (международный стандарт ИКАО), пилот представил в соответствующее ведомство план полета. Тепловой аэростат Cameron Balloons Z-315 был выпущен в 2022 году в Великобритании и в том же году зарегистрирован в Государственном реестре гражданских судов Грузии (регистрационный номер 4L-BAV), отметили в ведомстве.Трагедия на воздушном шаре в Грузии – известны имена погибших>>Аэростатом в момент трагедии управляли пилоты, сертифицированные Агентством гражданской авиации Грузии и Авиационным управлением Польши. На данном этапе изучения Агентство гражданской авиации Грузии не уполномочено разглашать другие подробности авиационного происшествия, отметили в агентстве. Инцидент изучае Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов в сфере гражданской авиации и морского транспорта.Агентство гражданской авиации Грузии выразило соболезнования семьям погибших. Погибший Реваз Утургаури был основателем компании Sky Travel, пилотом Первого воздухоплавательного клуба в Грузии, президентом Национальной федерации воздухоплавания Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, агентство гражданской авиации, поти, самегрело
грузия, происшествия, новости, агентство гражданской авиации, поти, самегрело
Трагедия с воздушным шаром в Грузии – дело изучает бюро Агентства гражданской авиации
11:12 08.02.2024 (обновлено: 11:56 08.02.2024)
Воздушным шаром управляли двое опытных пилотов
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Агентство гражданской авиации Грузии приступило к расследованию инцидента у села Асурети (регион Квемо Картли), где воздушный шар столкнулся с высоковольтной линией электропередач и погибли три человека, сообщили в ведомстве.
Воздушный шар взлетел с центрального стадиона Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) в среду, 7 февраля, и направлялся в национальный парк Вашловани. Два пилота Реваз Утургаури и Кшиштоф Заапарт собирались совершить испытательный полет перед установлением мирового рекорда. Вместе с ними находился оператор телекомпании "Имеди" Мишо Бидзинашвили.
По информации агентства, тепловой аэростат типа Cameron Balloons Z-315 осуществлял полет по заданному маршруту и в соответствии с требованиями, установленными для внутренних рейсов (международный стандарт ИКАО), пилот представил в соответствующее ведомство план полета.
Тепловой аэростат Cameron Balloons Z-315 был выпущен в 2022 году в Великобритании и в том же году зарегистрирован в Государственном реестре гражданских судов Грузии (регистрационный номер 4L-BAV), отметили в ведомстве.
Аэростатом в момент трагедии управляли пилоты, сертифицированные Агентством гражданской авиации Грузии и Авиационным управлением Польши.
"Все необходимые проверки аэростата были проведены Агентством гражданской авиации", – отмечено в заявлении.
На данном этапе изучения Агентство гражданской авиации Грузии не уполномочено разглашать другие подробности авиационного происшествия, отметили в агентстве.
Инцидент изучае Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов в сфере гражданской авиации и морского транспорта.
Агентство гражданской авиации Грузии выразило соболезнования семьям погибших.
Погибший Реваз Утургаури был основателем компании Sky Travel, пилотом Первого воздухоплавательного клуба в Грузии, президентом Национальной федерации воздухоплавания Грузии.