https://sputnik-georgia.ru/20240208/vratar-sbornoy-gruzii-po-futbolu-ustanovil-rekord-v-sostave-ispanskoy-valensii-286199201.html

Вратарь сборной Грузии по футболу установил рекорд в составе испанской "Валенсии"

Вратарь сборной Грузии по футболу установил рекорд в составе испанской "Валенсии"

Мамардашвили побил рекорд экс-вратаря "Валенсии" Хосе Мануэля Очоторены, который провел в составе клуба 59 матчей 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T18:53+0400

2024-02-08T18:53+0400

2024-02-08T19:08+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Вратарь футбольной сборной Грузии Георгий Мамардашвили установил рекорд в составе испанского клуба "Валенсия" – провел за команду 61 официальный матч подряд, сообщает Первый канал. Это стало самым высоким результатом среди вратарей в истории испанского клуба. Мамардашвили побил рекорд экс-вратаря "Валенсии" Хосе Мануэля Очоторены, который провел в составе клуба 59 матчей. Рыночная стоимость игроков сборной Грузии установила новый рекорд >>Грузинский голкипер перешел в резервную команду "Валенсии" на годовую аренду (с правом выкупа) 7 июня 2021 года, но произвел впечатление на тренера клуба Хосе Бордаласа. Это помогло ему занять место в основном составе клуба. После этого "Валенсия" выкупила контракт грузинского легионера. В 2021 году Мамардашвили попал в список 50 молодых спортсменов по версии УЕФА, на которых стоит обратить внимание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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