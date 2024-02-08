https://sputnik-georgia.ru/20240208/vse-deti-s-autizmom-popadut-v-besplatnuyu-programmu-razvitiya-merii-tbilisi-286176030.html

Все дети с аутизмом попадут в бесплатную программу развития мэрии Тбилиси

Все дети с аутизмом попадут в бесплатную программу развития мэрии Тбилиси

В Тбилиси будет функционировать уже 10 центров для детей с аутизмом 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T09:40+0400

2024-02-08T09:40+0400

2024-02-08T09:40+0400

грузия

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тбилиси

каха каладзе

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Количество детей с аутизмом, которые смогут подключиться к соответствующей программе развития мэрии Тбилиси, с марта увеличится еще на 250 человек, благодаря чему больше не будет очереди ожидающих финансирования, заявил столичный мэр Каха Каладзе. Речь идет о "Программе абилитации детей с нарушением аутистического спектра". По решению столичных властей, с марта мэрия Тбилиси будет финансировать необходимые сеансы уже для 2,1 тысячи детей и подростков, вместо 1 850. По информации мэра, бюджет программы вырастет примерно на 1,4 миллиона лари. Стоимость ваучера на одного бенефициара составляет 5,4 тысячи лари в год. Параллельно с увеличением количества бенефициаров, вырастет и количество учреждений, предоставляющих данный сервис. Обслуживать детей и подростков в сумме будет 10 центров. В рамках программы финансируются минимум часовые терапевтические сеансы, определенные по индивидуальному плану. Детали программы Программа распространяется на детей с аутизмом в возрасте от двух до 18 лет. Она включает 20 часов терапии в месяц, из них 16 часов – поведенческая терапия, остальное время по выбору – терапия речи, оккупационная терапия (терапия повседневными занятиями – ред.) и другое. В 2015 году, когда только началось осуществление программы, количество бенефициаров составляло 325 человек, а сервисы предоставляли всего два учреждения. Бюджет программы составлял полмиллиона лари. Сколько человек страдает от аутизма в Грузии, точно неизвестно. Особо остро вопрос стоит в регионах, где родители стыдятся показывать своих детей, многие до конца не осознают, чем именно болеют их дети и как нужно с ними обращаться. Как Грузия помогает больным аутизмом – письмо премьера страны>>В 2013 году министерство образования и науки Грузии открыло в государственных школах страны интегрированные классы в рамках программы "Содействия инклюзивному обучению". С тех пор специалисты работают над улучшением модели. Специалисты Института развития ребенка Государственного университета Ильи разработали новую модель обучения детей с аутизмом, которую в пилотном режиме осуществили в государственной школе №55 в Тбилиси. Данная модель подразумевает использование различных вспомогательных образовательных ресурсов среди учеников, страдающих аутизмом. Главной задачей специалистов, работающих с такими детьми, является подобрать ключ общения с ними, заинтересовать их учебным процессом и окружающим миром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси