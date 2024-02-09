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Алиев и Кобахидзе обменялись поздравлениями по телефону

Алиев и Кобахидзе обменялись поздравлениями по телефону

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и в ответ получил поздравления с... 09.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и в ответ получил поздравления с назначением на пост главы правительства, сообщили в пресс-службе администрации правительства Грузии. Между первыми лицами Грузии и Азербайджана состоялся телефонный разговор. В ходе беседы стороны затронули вопрос дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества между странами. Кобахидзе официально стал премьером Грузии – президент подписала распоряжение>>Ираклий Кобахидзе официально стал премьером Грузии накануне. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". Распоряжение о его назначении премьер-министром подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства. Что касается Алиева, действующий глава Азербайджана побеждает на внеочередных выборах президента Азербайджана с 92,12% голосов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) АР после обработки 100% бюллетеней. Согласно информации, явка избирателей на выборах составила 76,43%.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, ираклий кобахидзе, ильхам алиев, баку, тбилиси