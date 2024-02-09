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Эрдоган уверен в укреплении дружбы между Грузией и Турцией при правительстве Кобахидзе

Эрдоган уверен в укреплении дружбы между Грузией и Турцией при правительстве Кобахидзе

Грузия не только сосед, но и стратегический партнер Турции, отметил Эрдоган 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T19:20+0400

2024-02-09T19:20+0400

2024-02-09T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Отношения между Турцией и Грузией в будущем будут еще больше укрепляться во всех сферах благодаря усилиям нового грузинского премьера Ираклия Кобахидзе, говорится в официальном письме президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.Эрдоган поздравил Кобахидзе с новой должностью от имени турецкого народа и себя лично, назвав Грузию соседом, другом и стратегическим партнером Турции. Эрдоган пожелал Кобахидзе здоровья, а грузинам – счастья и благополучия. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Алиев и Кобахидзе обменялись поздравлениями по телефону>>Ираклий Кобахидзе официально стал премьером Грузии накануне. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". Распоряжение о его назначении премьер-министром подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства.Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как именно она показала лучшие результаты на последних парламентских выборах. Кобахидзе возглавил правительство вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку и возглавил партию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, реджеп тайип эрдоган, грузинская мечта - демократическая грузия, турция