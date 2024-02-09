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Эрдоган уверен в укреплении дружбы между Грузией и Турцией при правительстве Кобахидзе
Эрдоган уверен в укреплении дружбы между Грузией и Турцией при правительстве Кобахидзе
Грузия не только сосед, но и стратегический партнер Турции, отметил Эрдоган 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T19:20+0400
2024-02-09T19:20+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Отношения между Турцией и Грузией в будущем будут еще больше укрепляться во всех сферах благодаря усилиям нового грузинского премьера Ираклия Кобахидзе, говорится в официальном письме президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.Эрдоган поздравил Кобахидзе с новой должностью от имени турецкого народа и себя лично, назвав Грузию соседом, другом и стратегическим партнером Турции. Эрдоган пожелал Кобахидзе здоровья, а грузинам – счастья и благополучия. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Алиев и Кобахидзе обменялись поздравлениями по телефону>>Ираклий Кобахидзе официально стал премьером Грузии накануне. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". Распоряжение о его назначении премьер-министром подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства.Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как именно она показала лучшие результаты на последних парламентских выборах. Кобахидзе возглавил правительство вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку и возглавил партию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, реджеп тайип эрдоган, грузинская мечта - демократическая грузия, турция
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, реджеп тайип эрдоган, грузинская мечта - демократическая грузия, турция
Эрдоган уверен в укреплении дружбы между Грузией и Турцией при правительстве Кобахидзе
Грузия не только сосед, но и стратегический партнер Турции, отметил Эрдоган
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Отношения между Турцией и Грузией в будущем будут еще больше укрепляться во всех сферах благодаря усилиям нового грузинского премьера Ираклия Кобахидзе, говорится в официальном письме президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган поздравил Кобахидзе с новой должностью от имени турецкого народа и себя лично, назвав Грузию соседом, другом и стратегическим партнером Турции.
"Следует отметить, что в этот период развиваются обнадеживающие события в плане установления долгосрочного мира и стабильности в нашем регионе. Исходя из этого, хочу выразить уверенность, что в результате ваших усилий дружественные отношения между Турцией и Грузией будут еще больше укрепляться в будущем во всех сферах", – говорится письме Эрдоган.
Эрдоган пожелал Кобахидзе здоровья, а грузинам – счастья и благополучия.
"Пользуясь случаем, еще раз пожелаю вашему превосходительству здоровья, а дружественному народу Грузии – благополучия и счастья", – говорится в письме.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.
Ираклий Кобахидзе официально стал премьером Грузии накануне. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". Распоряжение о его назначении премьер-министром подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства.
Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как именно она показала лучшие результаты на последних парламентских выборах. Кобахидзе возглавил правительство вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку и возглавил партию.