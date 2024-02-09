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Иванишвили в политике настоящий гроссмейстер – премьер Грузии
Иванишвили в политике настоящий гроссмейстер – премьер Грузии
Иванишвили является главным политическим советником правящей партии 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T12:55+0400
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2024-02-09T12:55+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Советы основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили чрезвычайно важны, так как он является настоящим гроссмейстером в политике и может просчитать 20 шагов вперед, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Съезд "Грузинской мечты" 30 декабря 2023 года избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. Премьер также напомнил об изменениях, которые были внесены в устав правящей партии. Согласно обновленному уставу "Грузинской мечты", почетный председатель является главным политическим советником партии. "Бидзина Иванишвили является не только моим главным политическим советником, как одного из представителей партии, но и главным политическим советником партии. Его советы для каждого из нас, лично для меня, очень важны", - отметил Кобахидзе. Почему Гарибашвили ушел в отставку – ответ Иванишвили>>Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Иванишвили в политике настоящий гроссмейстер – премьер Грузии
Иванишвили является главным политическим советником правящей партии
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Советы основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили чрезвычайно важны, так как он является настоящим гроссмейстером в политике и может просчитать 20 шагов вперед, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Съезд "Грузинской мечты" 30 декабря 2023 года избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода.
"Я не раз говорил и скажу еще раз, что в политике он настоящий гроссмейстер. Он может просчитать 10, 15, 20 шагов вперед, таковы его способности в политике, не только в политике, но я говорю конкретно о политике. Поэтому его советы чрезвычайно важны для нас“, - заявил Кобахидзе журналистам.
Премьер также напомнил об изменениях, которые были внесены в устав правящей партии. Согласно обновленному уставу "Грузинской мечты", почетный председатель является главным политическим советником партии.
"Бидзина Иванишвили является не только моим главным политическим советником, как одного из представителей партии, но и главным политическим советником партии. Его советы для каждого из нас, лично для меня, очень важны", - отметил Кобахидзе.
Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести.
Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.