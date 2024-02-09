https://sputnik-georgia.ru/20240209/mne-ne-interesno--premer-gruzii-o-vklyuchenii-saakashvili-v-rukovodstvo-natsdvizheniya-286229059.html
Мне не интересно – премьер Грузии о включении Саакашвили в руководство "Нацдвижения"
Мне не интересно – премьер Грузии о включении Саакашвили в руководство "Нацдвижения"
"Нацдвижение" может принимать внутри партии кадровые решения, но от этого ресурса у них не прибавится, заявил премьер 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T22:02+0400
2024-02-09T22:02+0400
2024-02-09T22:20+0400
политика
грузия
новости
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263058975_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_33fa19757028b9161dfbb9a0e8c0034d.jpg
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" должно само решать свои внутренние дела, в том числе связанные с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, у которого уже годы как нет грузинского гражданства, решил включиться в предвыборную кампанию крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение". В самой партии уже поддержали это решение.По его словам, у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" большая поддержка со стороны населения, и она работает над ее увеличением. "У нас очень сильные позиции перед выборами, наш рейтинг – до 60%. Главное – сохранить и еще больше укрепить наши позиции, что необходимо для продолжения стабильного развития нашей страны", – сказал Кобахидзе. У Саакашвили нет гражданства Грузии. Он потерял его после того, как получил гражданство Украины в 2015 году. Как гражданин другой страны, он по грузинскому законодательству не имеет права заниматься политической деятельностью и тем более возглавлять партию. Саакашвили собирается участвовать в парламентских выборах в Грузии? >>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263058975_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_b6370acc8de39cf2d848ea858e5e00ce.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Мне не интересно – премьер Грузии о включении Саакашвили в руководство "Нацдвижения"
22:02 09.02.2024 (обновлено: 22:20 09.02.2024)
"Нацдвижение" может принимать внутри партии кадровые решения, но от этого ресурса у них не прибавится, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" должно само решать свои внутренние дела, в том числе связанные с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, у которого уже годы как нет грузинского гражданства, решил включиться в предвыборную кампанию крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение". В самой партии уже поддержали это решение.
"Мне это не интересно. Они сами могут принимать внутри партии кадровые решения. У них от этого ресурса не прибавится. Это их внутреннее дело", – сказал Кобахидзе.
По его словам, у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" большая поддержка со стороны населения, и она работает над ее увеличением.
"У нас очень сильные позиции перед выборами, наш рейтинг – до 60%. Главное – сохранить и еще больше укрепить наши позиции, что необходимо для продолжения стабильного развития нашей страны", – сказал Кобахидзе.
У Саакашвили нет гражданства Грузии. Он потерял его после того, как получил гражданство Украины в 2015 году. Как гражданин другой страны, он по грузинскому законодательству не имеет права заниматься политической деятельностью и тем более возглавлять партию.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей.
Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.