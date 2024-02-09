https://sputnik-georgia.ru/20240209/mne-ne-interesno--premer-gruzii-o-vklyuchenii-saakashvili-v-rukovodstvo-natsdvizheniya-286229059.html

Мне не интересно – премьер Грузии о включении Саакашвили в руководство "Нацдвижения"

Мне не интересно – премьер Грузии о включении Саакашвили в руководство "Нацдвижения"

"Нацдвижение" может принимать внутри партии кадровые решения, но от этого ресурса у них не прибавится, заявил премьер 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T22:02+0400

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единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" должно само решать свои внутренние дела, в том числе связанные с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, у которого уже годы как нет грузинского гражданства, решил включиться в предвыборную кампанию крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение". В самой партии уже поддержали это решение.По его словам, у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" большая поддержка со стороны населения, и она работает над ее увеличением. "У нас очень сильные позиции перед выборами, наш рейтинг – до 60%. Главное – сохранить и еще больше укрепить наши позиции, что необходимо для продолжения стабильного развития нашей страны", – сказал Кобахидзе. У Саакашвили нет гражданства Грузии. Он потерял его после того, как получил гражданство Украины в 2015 году. Как гражданин другой страны, он по грузинскому законодательству не имеет права заниматься политической деятельностью и тем более возглавлять партию. Саакашвили собирается участвовать в парламентских выборах в Грузии? >>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия