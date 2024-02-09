https://sputnik-georgia.ru/20240209/saakashvili-sobiraetsya-uchastvovat-v-parlamentskikh-vyborakh-v-gruzii-286224987.html

Саакашвили собирается участвовать в парламентских выборах в Грузии?

Саакашвили собирается участвовать в парламентских выборах в Грузии?

Михаил Саакашвили – гражданин Украины, по закону не имеет право заниматься политикой в Грузии 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T18:50+0400

2024-02-09T18:50+0400

2024-02-09T18:59+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, у которого уже годы как нет грузинского гражданства, решил включиться в предвыборную кампанию крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение". У Саакашвили нет гражданства Грузии. Он потерял его после того, как получил гражданство Украины в 2015 году. Как гражданин другой страны, он по грузинскому законодательству не имеет права заниматься политической деятельностью и тем более возглавлять партию.При этом экс-президент Грузии высказал уверенность, что его участие в выборах возможно, напомнив, что нынешний почетный председатель правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили участвовал в выборах в 2012 году. Тогда обязательным условием для участия в выборах было гражданство ЕС и постоянное проживание в стране в течение последних 10 лет. Экс-президент покинул Грузию в 2013 году и вернулся на родину только в 2021 году, при этом Украина, гражданином которой является Саакашвили, не является членом ЕС.При этом экс-президент Грузии отметил, что, несмотря на подключение к избирательной кампании, он не собирается отказываться от гражданства Украины. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Официальная предвыборная кампания стартует в августе. Другие темы на суде На суде также Саакашвили сделал несколько заявлений по поводу ситуации в стране. На сегодняшнем судебном заседании Саакашвили также говорил о безосновательности обвинений и хвалил президента Саломе Зурабишвили за создание "Платформы единства для Европы". При этом он призвал президента инициировать протестное движение против властей. В последнее время врачи говорят об улучшении состояния экс-президента, но пока не дают рекомендаций о его переводе в тюрьму. Депрессия у Саакашвили может быть вызвана тем, что он не в тюрьме – Кобахидзе>>Ираклий Кобахидзе, еще будучи кандидатом в премьеры Грузии, сказал, что подавленное состояние Саакашвили связано с тем, что остальные заключенные находятся в тюрьме, а он – без каких-либо оснований в двухкомнатной палате. В то же время он назвал неприемлемым предоставление Саакашвили фактически политической трибуны, отметив, что правительство не может вмешиваться в решение судьи. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Когда Саакашвили перевезут в тюрьму?>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Саакашвили поправился, но находится в депрессии – новое заключение врачей >>В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили , единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024