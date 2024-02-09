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Отказ дать в долг или увольнение – что стало причиной массовой стрельбы в Рустави?
Отказ дать в долг или увольнение – что стало причиной массовой стрельбы в Рустави?
В результате стрельбы на рынке в Рустави погибли четверо человек, один ранен 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T14:20+0400
2024-02-09T14:20+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Точная причина стрельбы из огнестрельного оружия на рынке в городе Рустави (40 км от Тбилиси) пока неизвестна, однако известно, что стрелок и один из убитых были близкими родственниками. В МВД Грузии сообщили, что 35-летний мужчина на т. н. Стамбульском базаре убил четверых человек, один из которых был его дядя, и ранил одного человека, также своего родственника. Он был задержан полицией на месте происшествия. По одной из версий, дядя, торговавший мясом на рынке, уволил своего племянника накануне, что и стало причиной убийства. Еще двое человек стали жертвами "шальной" пули, а четвертый погибший был таксист, отказавшийся увезти преступника с места происшествия. Что касается раненного, то его, по данным МВД, перевезли в клинику для оказания помощи. Массовое убийство в Грузии – стрелок задержан>>Согласно другой версии, мужчина попросил у своего дяди мясо в долг и, получив отказ, начал стрельбу. Кроме того, распространилась информация, что стрелявший мужчина был психически нездоров.На месте продолжают работать эксперт-криминалисты и правоохранители.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, рустави, мвд грузии
Отказ дать в долг или увольнение – что стало причиной массовой стрельбы в Рустави?
14:20 09.02.2024 (обновлено: 15:14 09.02.2024)
В результате стрельбы на рынке в Рустави погибли четверо человек, один ранен
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Точная причина стрельбы из огнестрельного оружия на рынке в городе Рустави (40 км от Тбилиси) пока неизвестна, однако известно, что стрелок и один из убитых были близкими родственниками.
В МВД Грузии сообщили, что 35-летний мужчина на т. н. Стамбульском базаре убил четверых человек, один из которых был его дядя, и ранил одного человека, также своего родственника. Он был задержан полицией на месте происшествия.
По одной из версий, дядя, торговавший мясом на рынке, уволил своего племянника накануне, что и стало причиной убийства. Еще двое человек стали жертвами "шальной" пули, а четвертый погибший был таксист, отказавшийся увезти преступника с места происшествия. Что касается раненного, то его, по данным МВД, перевезли в клинику для оказания помощи.
Согласно другой версии, мужчина попросил у своего дяди мясо в долг и, получив отказ, начал стрельбу.
Кроме того, распространилась информация, что стрелявший мужчина был психически нездоров.
На месте продолжают работать эксперт-криминалисты и правоохранители.