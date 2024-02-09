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Стоимость строительства в Грузии выросла в декабре – новая статистика
Стоимость строительства в Грузии выросла в декабре – новая статистика
Рост Индекса за месяц в основном произошло за счет увеличения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 17,4% 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T09:01+0400
2024-02-09T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за декабрь 2023 года вырос на 3,5% по сравнению с ноябрем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 2,6%.В декабре 2023 года по сравнению с февралем 2022 года Индекс стоимости строительства вырос на 17,3%, что было вызвано ростом зарплаты на 52% и цен на машины и оборудование на 26,5%.Сколько объектов построено в Грузии в 2023 году – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Стоимость строительства в Грузии выросла в декабре – новая статистика
Рост Индекса за месяц в основном произошло за счет увеличения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 17,4%
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за декабрь 2023 года вырос на 3,5% по сравнению с ноябрем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного Индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 2,6%.
В декабре 2023 года по сравнению с февралем 2022 года Индекс стоимости строительства вырос на 17,3%, что было вызвано ростом зарплаты на 52% и цен на машины и оборудование на 26,5%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.