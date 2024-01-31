https://sputnik-georgia.ru/20240131/skolko-obektov-postroeno-v-gruzii-2023-godu--novaya-statistika-285996190.html

Сколько объектов построено в Грузии 2023 году – новая статистика

Сколько объектов построено в Грузии 2023 году – новая статистика

Больше половины построенных за первое полугодие объектов приходится на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T09:01+0400

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2024-01-31T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. В 2023 году в Грузии было введено в эксплуатацию 3 182 объекта общей площадью 3,2 миллиона квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с 2022 годом, число введенных в эксплуатацию объектов увеличилось на 23,7%, а площадь выросла на 19,9%.Больше половины построенных за январь-сентябрь 2023 года объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети, Мцхета-Мтианети и Имерети.Экономика Грузии продолжает уверенно расти – новая статистика >>Муниципальными органами власти Грузии в 2023 году было выдано 11,3 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 9,4 миллиона квадратных метров.По сравнению с 2022 годом, число выданных разрешений выросло на 4,2%, а площадь предполагаемого строительства увеличилась на 26,4%.Приоритеты развития Грузии для роста экономики – что обсуждали на форуме в Тбилиси >>Из общего числа выданных разрешений 73,7% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"