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https://sputnik-georgia.ru/20240209/v-tbilisi-proshla-aktsiya-protiv-klubnykh-narkotikov-286231608.html
В Тбилиси прошла акция против клубных наркотиков
В Тбилиси прошла акция против клубных наркотиков
Причиной акции стала смерть 19-летней девушки, предположительно, от остановки сердца, вызванной передозировкой 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T23:56+0400
2024-02-10T00:56+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Священники и паства устроили акцию у самого рейтингово клуба Грузии Bassiani в Тбилиси против продажи клубных наркотиков. Причиной акции стала смерть 19-летней девушки, предположительно, от остановки сердца, вызванной передозировкой. На акции собрались до 300 человек. По его словам, телевидение должно начать говорить о вреде наркотиков и работать над превенцией. Он отметил, что выход не в закрытии клубов, а в правильном подходе и контроле оборота наркотиков. В Грузии от передозировки наркотиками ежегодно погибает 30-40 человек – МВД &gt;&gt;"Мы не против детей, которые идут в клубы", – отметил он. На акции отслужили службу по погибшим от передозировки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, наркотики, наркополитика
грузия, новости, общество, тбилиси, наркотики, наркополитика

В Тбилиси прошла акция против клубных наркотиков

23:56 09.02.2024 (обновлено: 00:56 10.02.2024)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМолодежь у входа в ночной клуб Bassiani
Молодежь у входа в ночной клуб Bassiani - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2024
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Причиной акции стала смерть 19-летней девушки, предположительно, от остановки сердца, вызванной передозировкой
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Священники и паства устроили акцию у самого рейтингово клуба Грузии Bassiani в Тбилиси против продажи клубных наркотиков.
Причиной акции стала смерть 19-летней девушки, предположительно, от остановки сердца, вызванной передозировкой.
На акции собрались до 300 человек.

"Наркополитика в нашей стране очень упрощена… Много молодых людей стали жертвами этой наркополитики. Мы собрались тут, чтобы начался разговор о наркотиках", – заявил организатор акции, настоятель церкви Преображения в Ваке отец Шалва Квирквелия.

По его словам, телевидение должно начать говорить о вреде наркотиков и работать над превенцией.
Он отметил, что выход не в закрытии клубов, а в правильном подходе и контроле оборота наркотиков.
В Грузии от передозировки наркотиками ежегодно погибает 30-40 человек – МВД >>
"Мы не против детей, которые идут в клубы", – отметил он.
На акции отслужили службу по погибшим от передозировки.
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