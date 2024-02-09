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В Тбилиси прошла акция против клубных наркотиков
В Тбилиси прошла акция против клубных наркотиков
Причиной акции стала смерть 19-летней девушки, предположительно, от остановки сердца, вызванной передозировкой 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T23:56+0400
2024-02-09T23:56+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Священники и паства устроили акцию у самого рейтингово клуба Грузии Bassiani в Тбилиси против продажи клубных наркотиков. Причиной акции стала смерть 19-летней девушки, предположительно, от остановки сердца, вызванной передозировкой. На акции собрались до 300 человек. По его словам, телевидение должно начать говорить о вреде наркотиков и работать над превенцией. Он отметил, что выход не в закрытии клубов, а в правильном подходе и контроле оборота наркотиков. В Грузии от передозировки наркотиками ежегодно погибает 30-40 человек – МВД >>"Мы не против детей, которые идут в клубы", – отметил он. На акции отслужили службу по погибшим от передозировки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, наркотики, наркополитика
В Тбилиси прошла акция против клубных наркотиков
23:56 09.02.2024 (обновлено: 00:56 10.02.2024)
Причиной акции стала смерть 19-летней девушки, предположительно, от остановки сердца, вызванной передозировкой
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Священники и паства устроили акцию у самого рейтингово клуба Грузии Bassiani в Тбилиси против продажи клубных наркотиков.
Причиной акции стала смерть 19-летней девушки, предположительно, от остановки сердца, вызванной передозировкой.
На акции собрались до 300 человек.
"Наркополитика в нашей стране очень упрощена… Много молодых людей стали жертвами этой наркополитики. Мы собрались тут, чтобы начался разговор о наркотиках", – заявил организатор акции, настоятель церкви Преображения в Ваке отец Шалва Квирквелия.
По его словам, телевидение должно начать говорить о вреде наркотиков и работать над превенцией.
Он отметил, что выход не в закрытии клубов, а в правильном подходе и контроле оборота наркотиков.
"Мы не против детей, которые идут в клубы", – отметил он.
На акции отслужили службу по погибшим от передозировки.