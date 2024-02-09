https://sputnik-georgia.ru/20240209/v-tbilisi-proshla-aktsiya-protiv-klubnykh-narkotikov-286231608.html

В Тбилиси прошла акция против клубных наркотиков

В Тбилиси прошла акция против клубных наркотиков

Причиной акции стала смерть 19-летней девушки, предположительно, от остановки сердца, вызванной передозировкой 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T23:56+0400

2024-02-09T23:56+0400

2024-02-10T00:56+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Священники и паства устроили акцию у самого рейтингово клуба Грузии Bassiani в Тбилиси против продажи клубных наркотиков. Причиной акции стала смерть 19-летней девушки, предположительно, от остановки сердца, вызванной передозировкой. На акции собрались до 300 человек. По его словам, телевидение должно начать говорить о вреде наркотиков и работать над превенцией. Он отметил, что выход не в закрытии клубов, а в правильном подходе и контроле оборота наркотиков. В Грузии от передозировки наркотиками ежегодно погибает 30-40 человек – МВД >>"Мы не против детей, которые идут в клубы", – отметил он. На акции отслужили службу по погибшим от передозировки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, наркотики, наркополитика