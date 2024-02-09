https://sputnik-georgia.ru/20240209/vremya-ulichnykh-protestov-proshlo--premer-ministr-gruzii-286228128.html

Время уличных протестов прошло – премьер-министр Грузии

Время уличных протестов прошло – премьер-министр Грузии

Новая платформа президента Грузии – открытый союз Саломе Зурабишвили и оппозиционной партии "Единое национальное движение", считает премьер 09.02.2024, Sputnik Грузия

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политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

михаил саакашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. У оппозиции нет ресурса перенести политические процессы в Грузии на улицу, так как правительство сохраняет стабильность, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предложил действующему президенту страны Саломе Зурабишвили выводить людей на улицы вместо встреч с оппозиционными партиями в администрации в рамках "Платформы единства для Европы". По его словам, новая платформа президента Грузии – открытый союз Саломе Зурабишвили и оппозиционной партии "Единое национальное движение". "Саломе Зурабишвили практически объявила о создании новой партии и заявила о союзе с коллективом "Национальное движение". Это их политическая программа. В любом случае шансов на успех у этой политической силы нет. Это моя позиция", – сказал Кобахидзе. Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ. Жестко и по всем темам - последнее выступление президента Зурабишвили в парламенте Грузии >>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, единое национальное движение