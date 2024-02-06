https://sputnik-georgia.ru/20240206/zhestko-i-po-vsem-temam---poslednee-vystuplenie-prezidenta-zurabishvili-v-parlamente-gruzii-286133122.html

Жестко и по всем темам - последнее выступление президента Зурабишвили в парламенте Грузии

Жестко и по всем темам - последнее выступление президента Зурабишвили в парламенте Грузии

В правящей партии "Грузинская мечта" Зурабишвили называют частью "радикальной оппозиции" 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T16:00+0400

2024-02-06T16:00+0400

2024-02-06T16:00+0400

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иосиф сталин

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Статус кандидата в ЕС, конфликт на Украине, российско-грузинские отношения и предстоящие парламентские выборы стали ключевыми темами последнего ежегодного выступления Саломе Зурабишвили в парламенте в статусе президента Грузии. Начала свое выступление Зурабишвили с поздравления страны с получением статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а дальше продолжила оценкой конфликта на Украине и обстановки на неподконтрольной властям Грузии территории Абхазии. Большую часть своего ежегодного отчета Зурабишвили посвятила критике властей и необходимости перемен посредством предстоящих этой осенью парламентских выборов. Отношения между Зурабишвили и правящей командой, благодаря которой она и стала президентом Грузии, испорчены уже несколько лет. В правящей партии "Грузинская мечта" Зурабишвили называют частью "радикальной оппозиции".Отношения с Западом и РоссиейЗурабишвили в привычной уже манере обвинила власти в изменении внешнеполитических ориентиров, из-за чего, по ее словам, под угрозой оказалась европейская интеграция Грузии. "У нашего многовекового курса сначала незаметно, а после четче изменились акценты. Антиевропейские и антизападные отголоски маргинальных политических кругов перешли в правительственную риторику. Зато в отношении России существенно смягчились позиции", - заявила Зурабишвили.Не оставила президент без внимания и напряженные отношения с Украиной. Как известно, отношения начали портиться еще в 2020 году после назначения осужденного на родине Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ, и продолжили портиться с 2022 года. Спустя несколько дней после начала конфликта, когда стало известно, что Грузия не будет вводить своих санкций против России, а лишь соблюдать международные, Украина отозвала из страны своего посла. При этом она подчеркнула, что в Грузии идет "антизападная пропаганда и пропаганда псевдоединоверия", поощряются и финансируются пророссийские группы. Миграция россиян в Грузию в последние годы, по словам Зурабишвили, казала "прямое влияние на экономику, то хорошее, то плохое, и в целом увеличило зависимость страны от российских денег и рынка".Президент раскритиковала возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией и вход в Батуми российского круизного корабля. Не оставила она без внимания и скандал с иконой святой Матроны Московской, на одном из клейм которой был изображен советский вождь Иосиф Сталин. Президент Грузии тиражирует ложь – Кобахидзе>>По словам Зурабишвили, несмотря на все эти вызовы, Грузия победила и получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.В правящей партии не раз говорили, что Зурабишвили, как и бывшая партия власти "Единое национальное движение", "Лело для Грузии" и ряд других ведущих оппозиционных партий только мешали получению Грузией статуса кандидата в ЕС. Они, как говорили в "Грузинской мечте", опасались повышения рейтинга правящей партии. Вызовы на фронте демократии"Грузинская мечта" в 2023 году вместо проведения демократических реформ еще больше укрепила свою власть, сказала Зурабишвили с трибуны в парламенте. Попыткой "притеснения и обезоруживания гражданского общества" она назвала инициирование закона "О прозрачности иностранного влияния". Прозападная оппозиция, сама Зурабишвили, на то время посол США в Грузии Келли Дегнан, ряд евродепутатов сразу же назвали этот законопроект "российским законом". "Коктейли Молотова", безвиз с Россией и многое другое – Грузия в 2023 году>>Правящая партия "Грузинская мечта" и авторы законопроекта настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО. Закон так и не приняли из-за массовых беспорядков в самом центре Тбилиси. Тем не менее, в правящей партии заявили, что весь этот процесс был люстрацией агентов, работающих против своей страны. Что касается выступления Зурабишвили в парламенте, еще одним отклонением от демократии она назвала увеличение количества руководящих лиц в Совете Нацбанка Грузии с четырех до пяти человек (президент, первый вице-президент и три вице-президента) до декабря 2023 года, пока не истечет срок полномочий одного из действующих вице-президентов Нацбанка.Скандальные поправки о Нацбанке Грузии – парламент преодолел вето президента>>Раскритиковала Зурабишвили и изменение правил избрания председателя Центральной избирательной комиссии Грузии. В июле 2023 года было сокращено минимально необходимое для избрания председателя ЦИК на 5 лет количество голосов - со 100 до 76. Кроме того, прерогатива представления кандидатов парламенту была передана от президента председателю парламента.Позже "Грузинская мечта" заявила, что собирается вернуть прежние правила избрания председателя и членов ЦИК, правда с некоторыми изменениями.В Грузии снова меняют правила избрания главы ЦИК>>В ходе выступления в парламенте Зурабишвили напомнила депутатам и о попытке "Грузинской мечты" объявить ей импичмент. Конституционный суд Грузии подтвердил, что совершение президентом зарубежных визитов без одобрения правительства было нарушением Конституции, но дальше этого дело не пошло. Для импичмента нужно было 2/3 голосов, а у парламентского большинства нет столько депутатов. "Последнее выявило не только непринятие независимости президентского института, но и плачевное состояние Конституционного суда", - сказала Зурабишвили. Досталось от президента и судебной системе. Она повторила то, о чем многие годы говорит часть оппозиции - что судом в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе и Михаилом Чинчаладзе. Грузия все еще ждет ответа от Госдепа США по санкциям против судей – глава Верховного суда>>В апреле 2023 года США ввели против них санкции, а именно визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". С тех пор власти Грузии неоднократно призывали Госдеп предоставить доказательства столь жестких обвинений.По словам президента, в Грузии нет необходимого баланса между государственными ветвями власти. Судебная система и силовые ведомства превращены во вспомогательный инструмент власти."Вернулась однопартийная монолитная модель управления государством... Между партией и правительством больше нет разделительной линии. Парламент вместо осуществления надзора и контроля за правительством превратился в проводящий партийные интересы орган", - сказала Зурабишвили. Более того, она заявила, что "элитарная коррупция приняла новые масштабы".Раскритиковала Зурабишвили и оппозиционеров, призвав прекратить противостояние между собой и не сеять нигилизм. Это решающий этап в истории Грузии – президент обратилась к гражданам>>А население президент призвала к активности на предстоящих в октябре парламентских выборах. "Сейчас решающий этап в нашей истории... И если сегодня решается будущее, неучастие в создании этого будущего – уже преступление", – сказала Зурабишвили.К наибольше активности президент призвала диаспору и молодежь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, абхазия, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, иосиф сталин, единое национальное движение, парламент грузии, грузинская мечта - демократическая грузия