https://sputnik-georgia.ru/20240209/vspyshka-na-solntse-stala-krupneyshey-za-pyat-let--uchenye-286226933.html

Вспышка на Солнце стала крупнейшей за пять лет – ученые

Вспышка на Солнце стала крупнейшей за пять лет – ученые

Крупнейшая с 2017 года вспышка на Солнце была зафиксирована в новогоднюю ночь, 1 января 2024 года, ей был присвоен балл X5.0 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T20:46+0400

2024-02-09T20:46+0400

2024-02-09T20:46+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Произошедшая на Солнце вспышка стала одной из крупнейших за последние 5 лет, но Землю может не затронуть, заявили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН РИА НовостиВспышка на Солнце высокого балла X3.3 произошла около 17:00 по тбилисскому времени 9 февраля. Она продлилась с 15:53 до 16:32 по мск, достигнув максимума в 16:14 по мск. При этом магнитная буря пока не прогнозируется. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Однако если вспышка происходит на значительном удалении от линии Солнце-Земля, она не оказывает влияния на планету. Синоптики предупредили о сильных магнитных бурях в феврале >>Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Ранее ученые сообщили, что нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, предположительно, может наступить уже в середине 2024 года, хотя, по некоторым прогнозам, может быть сдвинут и на 2025 год. Крупнейшая с 2017 года вспышка на Солнце была зафиксирована в новогоднюю ночь, 1 января 2024 года, ей был присвоен балл X5.0.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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