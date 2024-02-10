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Баскетболист сборной Грузии признан самым ценным игроком чемпионата Испании
Баскетболист сборной Грузии признан самым ценным игроком чемпионата Испании
Коэффициент полезности спортсмена из Грузии составил 24,3 10.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-10T18:20+0400
2024-02-10T18:20+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузинский баскетболист "Тенерифе" Георгий Шермадини стал самым ценным игроком (MVP) чемпионата Испании по результатам январских игр, сообщил официальный сайт испанской баскетбольной лиги Liga Endesa. В январе коэффициент полезности Шермадини составил 24,3, а его средние показатели за игру составляли 17,3 очка, 8,3 подбора и 1,3 передачи. "Тенерифе" одержал три победы в чемпионате Испании. Самым результативным для грузина стал матч против "Хувентуда", когда за 27 минут набрал 21 очко и сделал восемь подборов. Шермадини в 12-й раз стал самым ценным игроком месяца чемпионата Испании по баскетболу, что является рекордом. На данный момент "Тенерифе" находится на седьмом месте в чемпионате Испании с 11 победами и девятью поражениями. В игре прошлого тура против лидера чемпионата "Барселоны" Георгий Шермадини стал MVP – самым ценным игроком матча. В этой встрече он набрал 22 очка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, испания, тбилиси, георгий шермадини
спорт, новости, грузия, испания, тбилиси, георгий шермадини

Баскетболист сборной Грузии признан самым ценным игроком чемпионата Испании

18:20 10.02.2024
© photo: Sputnik / StringerБаскетболист сборной Грузии Георгий Шермадини
Баскетболист сборной Грузии Георгий Шермадини - Sputnik Грузия, 1920, 10.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Коэффициент полезности спортсмена из Грузии составил 24,3
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузинский баскетболист "Тенерифе" Георгий Шермадини стал самым ценным игроком (MVP) чемпионата Испании по результатам январских игр, сообщил официальный сайт испанской баскетбольной лиги Liga Endesa.
В январе коэффициент полезности Шермадини составил 24,3, а его средние показатели за игру составляли 17,3 очка, 8,3 подбора и 1,3 передачи.
"Тенерифе" одержал три победы в чемпионате Испании. Самым результативным для грузина стал матч против "Хувентуда", когда за 27 минут набрал 21 очко и сделал восемь подборов.
© photo: Sputnik / StringerБаскетболист сборной Грузии Георгий Шермадини
Баскетболист сборной Грузии Георгий Шермадини - Sputnik Грузия, 1920, 29.01.2024
Баскетболист сборной Грузии Георгий Шермадини
© photo: Sputnik / Stringer
Шермадини в 12-й раз стал самым ценным игроком месяца чемпионата Испании по баскетболу, что является рекордом.
На данный момент "Тенерифе" находится на седьмом месте в чемпионате Испании с 11 победами и девятью поражениями.
В игре прошлого тура против лидера чемпионата "Барселоны" Георгий Шермадини стал MVP – самым ценным игроком матча. В этой встрече он набрал 22 очка.
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