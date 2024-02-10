https://sputnik-georgia.ru/20240210/basketbolist-sbornoy-gruzii-priznan-samym-tsennym-igrokom-chempionata-ispanii-285968904.html

Баскетболист сборной Грузии признан самым ценным игроком чемпионата Испании

Баскетболист сборной Грузии признан самым ценным игроком чемпионата Испании

Коэффициент полезности спортсмена из Грузии составил 24,3 10.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-10T18:20+0400

2024-02-10T18:20+0400

2024-02-10T18:20+0400

спорт

новости

грузия

испания

тбилиси

георгий шермадини

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23696/35/236963554_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a876d4f32b2f20750454e0d563e12647.jpg

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузинский баскетболист "Тенерифе" Георгий Шермадини стал самым ценным игроком (MVP) чемпионата Испании по результатам январских игр, сообщил официальный сайт испанской баскетбольной лиги Liga Endesa. В январе коэффициент полезности Шермадини составил 24,3, а его средние показатели за игру составляли 17,3 очка, 8,3 подбора и 1,3 передачи. "Тенерифе" одержал три победы в чемпионате Испании. Самым результативным для грузина стал матч против "Хувентуда", когда за 27 минут набрал 21 очко и сделал восемь подборов. Шермадини в 12-й раз стал самым ценным игроком месяца чемпионата Испании по баскетболу, что является рекордом. На данный момент "Тенерифе" находится на седьмом месте в чемпионате Испании с 11 победами и девятью поражениями. В игре прошлого тура против лидера чемпионата "Барселоны" Георгий Шермадини стал MVP – самым ценным игроком матча. В этой встрече он набрал 22 очка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

испания

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, испания, тбилиси, георгий шермадини