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"Это трагедия" – премьер Грузии прибыл в зону стихийного бедствия
"Это трагедия" – премьер Грузии прибыл в зону стихийного бедствия
Глава правительства выразил соболезнования семьям погибших 10.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-10T14:21+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу прибыл в село Нергеети Багдатского района (регион Имерети), где из-за схода оползня погибли девять человек.Оползень, сошедший в ночь на 7 февраля вследствие обильных осадков, полностью разрушил четыре дома и перекрыл центральную автодорогу на правом склоне ущелья реки Ханисцкали. В домах во время стихийного бедствия находились десять человек, одного из них удалось спасти. Спасатели обнаружили тела всех девятерых. По словам экспертов, зарождение-активизация оползневых процессов на западе Грузии, наряду со сложными тектоническими и морфологическими условиями, в основном было связано с обильными атмосферными осадками, выпавшими с 5 по 7 февраля. Смертоносный оползень на западе Грузии - причины и масштаб стихийного бедствия>>По данным метеостанций в Кутаиси, Зестафони и Дими, количество атмосферных осадков составило 80-100 мм. Это 50-80% климатической нормы за февраль. Оползень развился в нижней части склона, на очень крутой наклонной поверхности (60-650 метров), в сильно истощенных туфопесчаниках, туфах и аргиллитах, образующих склон. Высота оползня – 30 метров, ширина в верхней части – 20-25 метров, а в нижней – 90-100 метров. Объем сошедшей оползневой массы – около 150 тысяч кубометров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, имерети, кутаиси, зестафони, ираклий кобахидзе
"Это трагедия" – премьер Грузии прибыл в зону стихийного бедствия
14:21 10.02.2024 (обновлено: 15:24 10.02.2024)
Глава правительства выразил соболезнования семьям погибших
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу прибыл в село Нергеети Багдатского района (регион Имерети), где из-за схода оползня погибли девять человек.
Оползень, сошедший в ночь на 7 февраля вследствие обильных осадков, полностью разрушил четыре дома и перекрыл центральную автодорогу на правом склоне ущелья реки Ханисцкали. В домах во время стихийного бедствия находились десять человек, одного из них удалось спасти. Спасатели обнаружили тела всех девятерых.
"Произошла большая трагедия. Мы выразили соболезнования семьям погибших, ознакомились с ситуацией", – сказал Кобахидзе.
По словам экспертов, зарождение-активизация оползневых процессов на западе Грузии, наряду со сложными тектоническими и морфологическими условиями, в основном было связано с обильными атмосферными осадками, выпавшими с 5 по 7 февраля.
По данным метеостанций в Кутаиси, Зестафони и Дими, количество атмосферных осадков составило 80-100 мм. Это 50-80% климатической нормы за февраль.
Оползень развился в нижней части склона, на очень крутой наклонной поверхности (60-650 метров), в сильно истощенных туфопесчаниках, туфах и аргиллитах, образующих склон.
Высота оползня – 30 метров, ширина в верхней части – 20-25 метров, а в нижней – 90-100 метров. Объем сошедшей оползневой массы – около 150 тысяч кубометров.