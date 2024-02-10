https://sputnik-georgia.ru/20240210/eto-tragediya--premer-gruzii-pribyl-v-zonu-stikhiynogo-bedstviya-286236332.html

"Это трагедия" – премьер Грузии прибыл в зону стихийного бедствия

"Это трагедия" – премьер Грузии прибыл в зону стихийного бедствия

Глава правительства выразил соболезнования семьям погибших 10.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-10T14:21+0400

2024-02-10T14:21+0400

2024-02-10T15:24+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу прибыл в село Нергеети Багдатского района (регион Имерети), где из-за схода оползня погибли девять человек.Оползень, сошедший в ночь на 7 февраля вследствие обильных осадков, полностью разрушил четыре дома и перекрыл центральную автодорогу на правом склоне ущелья реки Ханисцкали. В домах во время стихийного бедствия находились десять человек, одного из них удалось спасти. Спасатели обнаружили тела всех девятерых. По словам экспертов, зарождение-активизация оползневых процессов на западе Грузии, наряду со сложными тектоническими и морфологическими условиями, в основном было связано с обильными атмосферными осадками, выпавшими с 5 по 7 февраля. Смертоносный оползень на западе Грузии - причины и масштаб стихийного бедствия>>По данным метеостанций в Кутаиси, Зестафони и Дими, количество атмосферных осадков составило 80-100 мм. Это 50-80% климатической нормы за февраль. Оползень развился в нижней части склона, на очень крутой наклонной поверхности (60-650 метров), в сильно истощенных туфопесчаниках, туфах и аргиллитах, образующих склон. Высота оползня – 30 метров, ширина в верхней части – 20-25 метров, а в нижней – 90-100 метров. Объем сошедшей оползневой массы – около 150 тысяч кубометров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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