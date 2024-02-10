https://sputnik-georgia.ru/20240210/ischeznet-kak-mylnyy-puzyr--oppozitsioner-o-prezidente-gruzii-286191179.html

"Исчезнет, как мыльный пузырь" – оппозиционер о президенте Грузии

"Исчезнет, как мыльный пузырь" – оппозиционер о президенте Грузии

Оппозиционный депутат прокомментировал инициативу президента Грузии 10.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-10T17:41+0400

2024-02-10T17:41+0400

2024-02-10T17:41+0400

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георгий маргвелашвили

яго хвичия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили хочет оттянуть время до парламентских выборов, после чего она исчезнет с политической арены, как мыльный пузырь, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ. По мнению оппозиционера, Саломе Зурабишвили и ее предшественник Георгий Маргвелашвили были двумя президентами, от которых в истории Грузии ничего не останется. Между тем готовность к сотрудничеству с президентом уже выразила часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение". Попытка возглавить политическое движение – депутат об инициативе президента Грузии>> Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили , георгий маргвелашвили, яго хвичия, единое национальное движение