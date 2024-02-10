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"Пора остановить эту мясорубку" – Маск о конфликте на Украине
"Пора остановить эту мясорубку" – Маск о конфликте на Украине
Остановить конфликт на Украине следовало еще год назад, убежден предприниматель 10.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-10T17:01+0400
2024-02-10T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Американский бизнесмен Илон Маск осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину будет сродни преступной халатности.По его словам, сделать это следовало еще год назад.Накануне Маск посмеялся над главой Белого дома, который заявил, что у него нет проблем с памятью, и тут же спутал Египет и Мексику: миллиардера развеселила идея задать Байдену контрольные вопросы типа "в какой стране есть пирамиды?" – если тот вдруг решит применить ядерное оружие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, украина, тбилиси, сша, джо байден, илон маск
в мире, новости, политика, украина, тбилиси, сша, джо байден, илон маск
"Пора остановить эту мясорубку" – Маск о конфликте на Украине
Остановить конфликт на Украине следовало еще год назад, убежден предприниматель
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Американский бизнесмен Илон Маск осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину будет сродни преступной халатности.
"Пора остановить эту мясорубку", – написал бизнесмен в соцсети Х, имея в виду украинский конфликт.
По его словам, сделать это следовало еще год назад.
Накануне Маск посмеялся над главой Белого дома, который заявил, что у него нет проблем с памятью, и тут же спутал Египет и Мексику: миллиардера развеселила идея задать Байдену контрольные вопросы типа "в какой стране есть пирамиды?" – если тот вдруг решит применить ядерное оружие.