https://sputnik-georgia.ru/20240210/skolko-potrebiteley-v-gruzii-pozhalovalis-na-narushenie-svoikh-prav--dannye-za-yanvar-286233051.html

Сколько потребителей в Грузии пожаловались на нарушение своих прав – данные за январь

Сколько потребителей в Грузии пожаловались на нарушение своих прав – данные за январь

По информации агентства, 73% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли 10.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-10T10:19+0400

2024-02-10T10:19+0400

2024-02-10T10:19+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальное агентство конкуренции рассмотрело 60 заявок возможного нарушения прав потребителей в январе 2024 года, говорится в сообщении ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов. В январе Агентство в 14 случаях оформило 13 соглашений в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. По информации агентства, 73% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли, а 27% – к случаю покупки товара на месте. По регионам лидирует Тбилиси с 92%, за ним следуют Квемо Картли с 4%, Шида Картли – 2%, Гурия – 2%. Защита прав потребителей в Грузии – компании дали время на исправление торговой политики >>Согласно полученным данным, требование о ремонте или возврате бракованного товара составило 17, о восстановлении права в случае некачественного обслуживания – 14, о возврате денег – 14, о безусловном возврате товара – 6, о предоставлении товара в указанный срок – 4, о прочем – 5. В отчетном периоде, согласно поступившим жалобам, 76% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 13% – транспорт и складирование, 2% – искусство, отдых и развлечение, здравоохранение и соцобслуживание – 2%, 7% – прочие виды деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, общество, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей