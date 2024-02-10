https://sputnik-georgia.ru/20240210/skolko-potrebiteley-v-gruzii-pozhalovalis-na-narushenie-svoikh-prav--dannye-za-yanvar-286233051.html
Сколько потребителей в Грузии пожаловались на нарушение своих прав – данные за январь
Сколько потребителей в Грузии пожаловались на нарушение своих прав – данные за январь
По информации агентства, 73% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли 10.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-10T10:19+0400
2024-02-10T10:19+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальное агентство конкуренции рассмотрело 60 заявок возможного нарушения прав потребителей в январе 2024 года, говорится в сообщении ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов. В январе Агентство в 14 случаях оформило 13 соглашений в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. По информации агентства, 73% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли, а 27% – к случаю покупки товара на месте. По регионам лидирует Тбилиси с 92%, за ним следуют Квемо Картли с 4%, Шида Картли – 2%, Гурия – 2%. Защита прав потребителей в Грузии – компании дали время на исправление торговой политики >>Согласно полученным данным, требование о ремонте или возврате бракованного товара составило 17, о восстановлении права в случае некачественного обслуживания – 14, о возврате денег – 14, о безусловном возврате товара – 6, о предоставлении товара в указанный срок – 4, о прочем – 5. В отчетном периоде, согласно поступившим жалобам, 76% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 13% – транспорт и складирование, 2% – искусство, отдых и развлечение, здравоохранение и соцобслуживание – 2%, 7% – прочие виды деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, общество, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей
грузия, новости, экономика, общество, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей
Сколько потребителей в Грузии пожаловались на нарушение своих прав – данные за январь
По информации агентства, 73% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальное агентство конкуренции рассмотрело 60 заявок возможного нарушения прав потребителей в январе 2024 года, говорится в сообщении ведомства.
Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов.
"За отчетный период решением Агентства подтвержден один факт нарушения права группы потребителей. За неисполнение возложенного агентством обязательства двое торговцев были оштрафованы на сумму в размере 1,2 тысячи лари", – отмечается в соглашении.
В январе Агентство в 14 случаях оформило 13 соглашений в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики.
По информации агентства, 73% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли, а 27% – к случаю покупки товара на месте. По регионам лидирует Тбилиси с 92%, за ним следуют Квемо Картли с 4%, Шида Картли – 2%, Гурия – 2%.
Согласно полученным данным, требование о ремонте или возврате бракованного товара составило 17, о восстановлении права в случае некачественного обслуживания – 14, о возврате денег – 14, о безусловном возврате товара – 6, о предоставлении товара в указанный срок – 4, о прочем – 5.
В отчетном периоде, согласно поступившим жалобам, 76% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 13% – транспорт и складирование, 2% – искусство, отдых и развлечение, здравоохранение и соцобслуживание – 2%, 7% – прочие виды деятельности.