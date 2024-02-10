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Смертоносный оползень в Имерети: жители зоны ЧП получат компенсации
Смертоносный оползень в Имерети: жители зоны ЧП получат компенсации
По словам премьера, правительство сделает все для того, чтобы избежать подобных трагедий в будущем 10.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-10T15:41+0400
2024-02-10T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Жители села Нергеети Багдатского района (регион Имерети), где в ночь на 7 февраля сошел смертоносный оползень, будут расселены и получат компенсации, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Оползень, сошедший вследствие обильных осадков, полностью разрушил четыре дома и перекрыл центральную автодорогу на правом склоне ущелья реки Ханисцкали. В домах во время стихийного бедствия находились десять человек. Спасатели обнаружили тела всех девятерых. По его словам, правительство сделает все для того, чтобы избежать подобных трагедий в будущем. "Никакие меры не станут панацеей. Этот случай был очень тяжелым, но в целом будут приняты все меры, для того чтобы предупредить природные катастрофы любого типа, где это возможно", – сказал Кобахидзе. Смертоносный оползень на западе Грузии - причины и масштаб стихийного бедствия>>По оценке экспертов, зарождение-активизация оползневых процессов на западе Грузии, наряду со сложными тектоническими и морфологическими условиями, в основном было связано с обильными атмосферными осадками, выпавшими с 5 по 7 февраля. По данным метеостанций в Кутаиси, Зестафони и Дими, количество атмосферных осадков составило 80-100 мм. Это 50-80% климатической нормы за февраль. Оползень развился в нижней части склона, на очень крутой наклонной поверхности (60-650 метров), в сильно истощенных туфопесчаниках, туфах и аргиллитах, образующих склон. Высота оползня – 30 метров, ширина в верхней части – 20-25 метров, а в нижней – 90-100 метров. Объем сошедшей оползневой массы – около 150 тысяч кубометров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, имерети, кутаиси, зестафони, ираклий кобахидзе
Смертоносный оползень в Имерети: жители зоны ЧП получат компенсации
15:41 10.02.2024 (обновлено: 16:34 10.02.2024)
По словам премьера, правительство сделает все для того, чтобы избежать подобных трагедий в будущем
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Жители села Нергеети Багдатского района (регион Имерети), где в ночь на 7 февраля сошел смертоносный оползень, будут расселены и получат компенсации, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Оползень, сошедший вследствие обильных осадков, полностью разрушил четыре дома и перекрыл центральную автодорогу на правом склоне ущелья реки Ханисцкали. В домах во время стихийного бедствия находились десять человек. Спасатели обнаружили тела всех девятерых.
"В селе Нергеети необходимо расселение и компенсации. В связи с этим будут приняты меры. Работы по ликвидации стихии завершатся сегодня-завтра. Они велись в быстром темпе", – сказал Кобахидзе.
По его словам, правительство сделает все для того, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.
"Никакие меры не станут панацеей. Этот случай был очень тяжелым, но в целом будут приняты все меры, для того чтобы предупредить природные катастрофы любого типа, где это возможно", – сказал Кобахидзе.
По оценке экспертов, зарождение-активизация оползневых процессов на западе Грузии, наряду со сложными тектоническими и морфологическими условиями, в основном было связано с обильными атмосферными осадками, выпавшими с 5 по 7 февраля.
По данным метеостанций в Кутаиси, Зестафони и Дими, количество атмосферных осадков составило 80-100 мм. Это 50-80% климатической нормы за февраль.
Оползень развился в нижней части склона, на очень крутой наклонной поверхности (60-650 метров), в сильно истощенных туфопесчаниках, туфах и аргиллитах, образующих склон.
Высота оползня – 30 метров, ширина в верхней части – 20-25 метров, а в нижней – 90-100 метров. Объем сошедшей оползневой массы – около 150 тысяч кубометров.