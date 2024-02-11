https://sputnik-georgia.ru/20240211/borba-s-nezakonnoy-vyrubkoy-derevev-v-gruzii-skolko-lesopilok-opechatali-v-yanvare-286196535.html

Борьба с незаконной вырубкой деревьев в Грузии: сколько лесопилок опечатали в январе

Борьба с незаконной вырубкой деревьев в Грузии: сколько лесопилок опечатали в январе

Хозяевам незаконных лесопилок возможно придется понести уголовную ответственность 11.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-11T23:36+0400

2024-02-11T23:36+0400

2024-02-11T23:36+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии в январе 2023 года выявили и опечатали три незаконные лесопилки в двух регионах страны – Аджарии и Самегрело. Одна незаконная лесопилка ленточного типа была опечатана в селе Беселашвилеби Шуахевского района (Аджария). Лесопилка была устроена в специально обустроенном помещении. Еще две незаконные лесопилки были обнаружены в регионе Самегрело в селе Салхино Мартвильского района, а также в селе Цкеми района Абаша. У граждан выявили незаконные лесопилки циркулярного типа во дворах жилых домов. Исходя из того, что все три факта содержат признаки уголовного преступления, материалы для дальнейшего реагирования направлены соответствующим ведомствам.Борьба с вырубкой лесов в ГрузииВ конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "Деловых дворах". Такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.Незаконные лесорубки обнаружили в регионах Грузии>>"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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